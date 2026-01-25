  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Murat Ülker’den soğuk duş: Yönetemezsiniz Dededen toruna 40 yıllık gelenek: Tarihi dükkan şifa dağıtıyor: Kış aylarında 90 çeşit turşuya yoğun ilgi Deneyince farkını göreceksiniz! Ter kokusundan kurtulmanın doğal yolu Masal sahnesi değil gerçek! Gökkuşağı Tepeleri kar sonrası hayran bıraktı Yargıtay’dan emeklilikle ilgili çok kritik karar! Bütün hesaplar değişecek İngilizlerin, Çanakkale Cephesi'ndeki oyunu 110 yıl sonra ortaya çıktı Ekranların ifsat projesi Mehmet Ali Erbil’den mide bulandıran rezillik: Bu kez de kakasını anlattı İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor! Gelenek adı altında kültürel yozlaşma: Meksika’da Santo Entierro festivalinde akıl dışı sahneler
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

ABD merkezli otomobil dergisi, 2026 yılına damga vuracak modelleri tanıttı...

#1
Foto - İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!

#2
Foto - İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

1) RAM 1500 TRX Ram’in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor. 750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023’te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.

#3
Foto - İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

2) BMW 3 SERİES EV BMW, bu yıl popüler 3 Serisi’nin elektrikli versiyonları olan iX3 SUV ve sedan modellerini tanıtacak. Bu araçların satışa bu yıl mı yoksa önümüzdeki yılın başında mı sunulacağı henüz netleşmedi. Car and Driver’a göre, 3 Serisi elektrikli modellerin menzili 400 mil olacak.

#4
Foto - İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

3. RİVİAN R2 Rivian’ın daha küçük SUV modeli R2’nin bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor. 45 bin dolardan başlayan fiyatıyla, şu anda satışta olan 70 bin doların üzerindeki modellerine kıyasla daha ulaşılabilir bir seçenek olacak. R3 elektrikli crossover ise daha cazip görünse de piyasaya çıkışı yakın zamanda planlanmıyor.

#5
Foto - İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

4. FERRARİ ELETTRİCA Ferrari, bu yıl ilk elektrikli otomobili Elettrica’yı tanıtıyor. Car and Driver’a göre modelin bir SUV olması bekleniyor. Araç hakkında pek çok detay hala gizli tutuluyor. Fakat Ferrari Elettrica’nın 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında çıkacağını açıkladı.

#6
Foto - İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!

5) SLATE TRUCK Slate Truck’un ilk kez 2026’nın sonlarında satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli pickup’ın fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olacak. Aracın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın elektrikli otomobil teşviklerini kaldırmasından önce uygun fiyatlı olacağı öngörülüyordu./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu
Dünya

İsrail aşığı sahte alimin oğlu bakın nerede ortaya çıktı: Kürtlere ‘PKK’ saflarında savaşıp ölün’ diyordu

Suriye’deki Kürtlere, “SDG/PKK saflarında savaşıp ölün, çocuklarınızı feda edin” çağrıları yapan, İsrail kendilerine yardım ederse, onlar iç..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Alkollü sürücü tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin, TIR’a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Murat Güllü ve Harun Mutlu, son yolculuklarına uğu..
Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..
Gündem

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isiml..
Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı
Gündem

Endişelendiren haber! Malatya'da 46 kişi birden hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bulunan bir düğün salonunda düzenlenen nişan törenine katılan 46 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23