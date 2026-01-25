İşte 2026 yılına damga vuracak 5 otomobil! Piyasa merakla bekliyor!
ABD merkezli otomobil dergisi, 2026 yılına damga vuracak modelleri tanıttı...
İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!
1) RAM 1500 TRX Ram’in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor. 750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023’te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.
2) BMW 3 SERİES EV BMW, bu yıl popüler 3 Serisi’nin elektrikli versiyonları olan iX3 SUV ve sedan modellerini tanıtacak. Bu araçların satışa bu yıl mı yoksa önümüzdeki yılın başında mı sunulacağı henüz netleşmedi. Car and Driver’a göre, 3 Serisi elektrikli modellerin menzili 400 mil olacak.
3. RİVİAN R2 Rivian’ın daha küçük SUV modeli R2’nin bu yıl sonunda satışa sunulması bekleniyor. 45 bin dolardan başlayan fiyatıyla, şu anda satışta olan 70 bin doların üzerindeki modellerine kıyasla daha ulaşılabilir bir seçenek olacak. R3 elektrikli crossover ise daha cazip görünse de piyasaya çıkışı yakın zamanda planlanmıyor.
4. FERRARİ ELETTRİCA Ferrari, bu yıl ilk elektrikli otomobili Elettrica’yı tanıtıyor. Car and Driver’a göre modelin bir SUV olması bekleniyor. Araç hakkında pek çok detay hala gizli tutuluyor. Fakat Ferrari Elettrica’nın 0’dan 100 km/s hıza 2,5 saniyenin altında çıkacağını açıkladı.
5) SLATE TRUCK Slate Truck’un ilk kez 2026’nın sonlarında satışa sunulması bekleniyor. Elektrikli pickup’ın fiyatı yaklaşık 27 bin dolar olacak. Aracın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın elektrikli otomobil teşviklerini kaldırmasından önce uygun fiyatlı olacağı öngörülüyordu./ kaynak: haber7
