  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hangi ülke daha vatansever? Türkiye’nin sıralamadaki yeri dikkat çekti

Taraftardan Şenol Güneş için sürpriz hazırlık: Bu işler pankartla olsaydı Ooooo!

Maratonun başındayız ama: İşimizin en iyisi olmaya aday! Olay açıklamayı yaptı...

Galatasaray'ın yeni sponsoru kriz oluşturdu! Resmi açıklama gecikmedi... Neler oluyor böyle…

Ayaklarınıza sağlık dercesine yaptığı teklife bak! Mourinho'dan hakikaten korkulur...

Ayaklarınıza karbonat döküp biraz bekletirseniz... Herkese tavsiye edeceksiniz!

MG, Yeni HS modelinin Ekim ayında geleceğini açıklamıştı! Şimdi de fiyatını tüketicilere duyurdu! 1000 km’nin üzerinde menzil sunuyor!

Tarihi ve şartlar belli oldu! Sadece 91 bin TL'ye arsa fırsatı

Osimhen'le çarpışmıştı ve kötü haber tez geldi! Çok yazık oldu çok...

Feyyaz Uçar'dan olay Trabzonspor açıklaması! Yer yerinden oynayacak cinsten… Maç başlamadan kriz mi başladı?
Emlak Rehberi
14
İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

2024-09-15 11:04:16
İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Ticaret Bakanlığı bugün doğrulanmış ilan düzenlemesini devreye aldı. Ev ilanı verecekler için yeni sürecin detayları açıklandı.

#1
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Emlakta yeni dönem başladı.. Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve sahte ilanlar için harekete geçti.

#2
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla mücadele, fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesi, bugün başladı. Düzenleme kapsamında kurulan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)" sistemi ile birçok şey değişecek..

#3
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

10 SORU VE 10 CEVAPLA EMLAKTA YENİ DÖNEM İşte EİDS ile merak edilenler 10 soru ve 10 cevap...

#4
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 1: Doğrulanmış ilan nedir, hangi amaçla uygulanacak? Vatandaşlar, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek, emlakçılar da aldıkları yetkiyle emlak portallarına ilan girebilecek. Söz konusu ilanlar "doğrulanmış ilan" olarak yayımlanacak. Yeni uygulamada, sitelere gayrimenkul ilanı verilmesi süreci resmiyete dökülecek. Düzenleme, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermeleri engellenerek, kayıt dışı emlakçılıkla da mücadele edilecek.

#5
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 2: Doğrulanmış ilan düzenlemesine ne zaman geçilecek ve denetimi kim tarafından yapılacak? İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem, bu tarihten itibaren devreye alınacak. Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen başlayacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan emlak portalları üzerinden ilan verilemeyecek. Söz konusu düzenlemenin denetimi de Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

#6
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 3: Emlakçıların düzenlemeye uyum sürecinde neler yapmaları gerekiyor? Emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamaları ve idari yaptırıma maruz kalmamaları için yetki belgesi alması gerekecek.

#7
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 4: EİDS ve emlak yetki belgesi nedir? EİDS, elektronik platformlarda ilan yoluyla taşınmaz pazarlayan kişinin kimlik bilgileri ile ilana konu taşınmazı pazarlama yetkisinin olup olmadığının doğrulanabildiği sistemdir. Emlak yetki belgesi ise kişilerin taşınmaz ticareti yapabilmesine resmi olarak olanak sağlayan, ticaret il müdürlüklerince verilen evraktır. Söz konusu belge, kişilerin emlak ofisi açmaya dair mesleki yeterliliğe sahip olduklarının kanıtı niteliğindedir.

#8
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 5: Aynı taşınmaza ilişkin kaç emlakçı yetkilendirilebilecek? Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

#9
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 6: Kiralık taşınmaz ilanlarının da doğrulanması zorunlu olacak mı? EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlarla henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak. Ayrıca, tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

#10
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 7: Vatandaşlar, emlakçı yetkilendirmeden kendi ilanlarını emlak portalları üzerinden yayınlayabilecek mi? Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan emlakla ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek.

#11
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 8: Yetkilendirme sonrasında, verilen yetkinin iptali mümkün olacak mı? e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

#12
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 9: Yetkilendirilmiş emlakçının, konut üzerindeki yetki süresi ne kadar olacak? Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibince yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek.

#13
Foto - İşte 10 soruda merak edilenler! Emlakta yeni dönem resmen başladı

Soru 10: Doğrulanmış ilan, otomotiv sektöründe de geçerli olacak mı? Düzenleme ilk etapta emlak sektöründeki ilanlarda uygulanacak. Ancak ilerleyen süreçte otomotiv satışlarında da doğrulanmış ilan düzenlemesine geçilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!
Gündem

Ortalığı karıştıran Uğur Dündar'a bakanlıktan cevap!

ABD'de satılan doktor reçeteli bir gıda takviyesini, bürokratik geciktirmeler nedeniyle yaklaşık bir aydır İstanbul Havalimanı Gümrügü'nden ..
CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!
Siyaset

CHP'nin balonu erken sönüyor: Ak Parti'ye doğru göç başladı!

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra yönetime oturan CHP'nin belediyeleri, kifayetsiz yönetimleriyle vatandaşları canından bezdirdi. Yapılan an..
Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’
Gündem

Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Gazze'deki soykırım ve orada yaşananlara ilişkin, 'Gazze (soykırımı) aslında..
15 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü', 'Günün Fotoğrafı' 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (15 Eylül 2024) s..
Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!
Gündem

Acun Ilıcalı kabusu yaşıyor!

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi. ..
Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...
Gündem

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

Türkiye Sıla bebek için ağlıyor. Her gün kan donduran yeni detaylar ortaya çıkarken Sıla bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edildiği iddia ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23