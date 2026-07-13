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Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

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Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

Geçtiğimiz günlerdeki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar veren Almanya'dan tepki çeken bir hamle geldi. Türkiye liste dışı bırakıldı.

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Foto - Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Almanya, 2026 yılı için Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş listesini güncelledi.

#2
Foto - Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı yeni takvime göre, listede yer alan ülke vatandaşları, 180 günlük bir süre zarfında turizm, iş toplantıları veya aile ziyaretleri amacıyla 90 güne kadar Almanya’ya vizesiz seyahat edebilecek.

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Foto - Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

Almanya'nın açıkladığı resmi listede; ABD, İngiltere, Kanada ve Güney Kore gibi küresel devlerin yanı sıra Kolombiya, Kiribati, Doğu Timor, Tuvalu, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerin bulunması dikkat çekti. Listede yer alan ülkelerin vatandaşları turizm ve iş amacıyla ülkeye girebilecek.

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Foto - Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

Ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanınan ülkeler Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela olarak sıralandı.

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Foto - Almanya'dan tepki çeken karar: Türkiye'yi dahil etmediler, listedeki ülkeler sinirinizi bozacak

55 milyar dolarlık devasa bir dış ticaret hacmine sahip olduğumuz Almanya, Türk vatandaşlarına yönelik katı ve ayrımcı vize politikasını bu yıl da sürdürdü. Türkiye, açıklanan 62 ülkelik muafiyet listesinde yine yer almadı. Üstelik vize almayı başaran Türk vatandaşları dahi, Alman sınır kapılarında son dönemde iyice artan sert tutumlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

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Yorumlar

Ali

Batı hiç bir zaman değişmedi değişmeyecek. Dost muş yok müttefik miş Yok NATO da beraber mişiz.. Hele bir tökezleyin tepenize çökmeye hazır sırtlan sürüsüdür. Kimseye güven yok..! Herşeye hazırlıklı olunmalıdır.Batının tek amacı Ülkemi Ukrayna gibi Rusya ile savaş tırnaktır

Mmdoff

Almanya nin Israil aski bizi ona ebedi düşman yapiyor. Muhtaç olacaklari gunler yakindir.
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