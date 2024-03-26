2024-03-26 15:19:29 İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi
2024, emekliler yılı olarak ilan edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur maaş zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı, Hazine desteği ile 10 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesi yüzde 50 arttırıldı. Emekli promosyonları için asgari tutar yüzde 166 oranında artırıldı. Şimdi sırada emekliye destek paketi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, emekliler için marketlerde ve faturalarda indirim ve kampanyalar yapılacak. İşte madde madde tüm detaylar...