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İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

2024-03-26 15:19:29
İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

2024, emekliler yılı olarak ilan edildi. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur maaş zammı ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı, Hazine desteği ile 10 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesi yüzde 50 arttırıldı. Emekli promosyonları için asgari tutar yüzde 166 oranında artırıldı. Şimdi sırada emekliye destek paketi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, emekliler için marketlerde ve faturalarda indirim ve kampanyalar yapılacak. İşte madde madde tüm detaylar...

#1
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak giderlerini azaltacak yeni yasal düzenlemeler geliyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek.

#2
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor. 2024 yılında 3 ayda 4 adım atıldı:

#3
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı. Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

#4
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı. Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

#5
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla günbegün emekliler yılına özel çalışmalar devreye girecek. Bunun yanında deprem felaketinin bütçe üzerindeki etkilerinin azalması ve ekonomik büyümenin sürmesiyle emeklilere daha fazla destek olunacak.

#6
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler yılına özel atılacak yeni adımları açıkladı:

#7
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

10 MADDELİK EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ • PTT AVM'de, • Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, • Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde, • Giyim mağazalarında, • Türk Hava Yolları'nda, • TCDD'de, GSM operatörlerinde, • Sinema ve tiyatrolarda, • PTT Kargo'da özel indirimler yapılacak.

#8
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Ayrıca Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarına imkan sağlanacak.

#9
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Emekli Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur memur emeklisi ile en düşük emekli maaşı yeniden artacak.

#10
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Üzerinde çalışılan destekler şu şekilde:

#11
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

#12
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

ENERJİ DESTEKLERİ Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.

#13
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

ULAŞIM DESTEĞİ Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

#14
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

BARINMA DESTEĞİ Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

#15
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

FİNANS DESTEĞİ Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

#16
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

TATİL DESTEĞİ Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.

#17
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRECEK Emekliler için uygulanan taban maaştaki artışlar önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Deprem felaketinin bütçe üzerindeki etkilerinin azalması ve ekonomik büyümenin sürmesiyle emeklilere daha fazla destek olunacak.

#18
Foto - İşte 10 maddede yeni düzenlemeler! Başkan Erdoğan talimatı verdi

Öte yandan enflasyon düştükçe artan alım gücü korunacak.

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