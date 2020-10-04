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İstanbul'un göbeğinde rezalet! Daha bir hafta olmamışken...

2020-10-04 11:08:28
İstanbul'un göbeğinde rezalet! Daha bir hafta olmamışken...

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek’te skandal görüntüler kaydedildi.

#1
Foto - Doğum günü adı altında bir araya gelinen partide, alkol alan grup kendinden geçerek koronavirüsü unuttu.

Doğum günü adı altında bir araya gelinen partide, alkol alan grup kendinden geçerek koronavirüsü unuttu.

#2
Foto - Türkiye’nin başarılı bir şekilde yürüttüğü koronavirüs süreci bazı ihmalkarların ciddiyetsizliği nedeniyle baltalanıyor.

Türkiye’nin başarılı bir şekilde yürüttüğü koronavirüs süreci bazı ihmalkarların ciddiyetsizliği nedeniyle baltalanıyor.

#3
Foto - Koronavirüs denetimleri hız kesmeden sürereken Bebek’te yer alan bir restoranda yine acı veren görüntüler çekildi.

Koronavirüs denetimleri hız kesmeden sürereken Bebek’te yer alan bir restoranda yine acı veren görüntüler çekildi.

#4
Foto - Maske takmayan grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak adeta koronavirüs partisi yaptı.

Maske takmayan grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak adeta koronavirüs partisi yaptı.

#5
Foto - Masaların üstüne çıkan grup, salgını umursamadı.

Masaların üstüne çıkan grup, salgını umursamadı.

#6
Foto - Bu görüntüler çekilirken geçtiğimiz hafta bir barda yapılan parti sonrası mekan mühürlenmişti. Ancak mekan sahibinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenilmişti.

Bu görüntüler çekilirken geçtiğimiz hafta bir barda yapılan parti sonrası mekan mühürlenmişti. Ancak mekan sahibinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenilmişti.

#7
Foto - Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Söz konusu partiye katılanlara ise para cezası kesilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Söz konusu partiye katılanlara ise para cezası kesilmişti.

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