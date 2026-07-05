Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal “Deniz Göktaş” kararı

Milli ve manevi değerlerimize dil uzatan stand-up gösterisiyle toplumun sinir uçlarıyla oynayan, İslam’a ve kutsallarımıza pervasızca hakaretler savuran komedyen(!) Deniz Göktaş, CHP’nin yeni "kahramanı" oldu. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezaevinde bulunan Göktaş'a destek vermek için sıraya giren CHP yönetimi, bu kez Özgür Özel aracılığıyla milletin değerlerini hiçe saydığını bir kez daha tescilledi.