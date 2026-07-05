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Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal "Deniz Göktaş" kararı

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Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal “Deniz Göktaş” kararı

Milli ve manevi değerlerimize dil uzatan stand-up gösterisiyle toplumun sinir uçlarıyla oynayan, İslam’a ve kutsallarımıza pervasızca hakaretler savuran komedyen(!) Deniz Göktaş, CHP’nin yeni "kahramanı" oldu. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezaevinde bulunan Göktaş'a destek vermek için sıraya giren CHP yönetimi, bu kez Özgür Özel aracılığıyla milletin değerlerini hiçe saydığını bir kez daha tescilledi.

#1
Foto - Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal "Deniz Göktaş" kararı

İslam düşmanlığı ve mukaddesatımızı aşağılayan ifadeleriyle infial uyandıran Deniz Göktaş'ın tutuklanması, CHP cenahında büyük bir "dayanışma" telaşına yol açtı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme salonlarında arka çıktığı Göktaş'a, şimdi de Özgür Özel kucak açtı. Özel, büyük bir pişkinlikle Tekirdağ Karatepe Cezaevi'ne giderek, milletin inancına kin kusan bu isme destek ziyaretinde bulundu.

#2
Foto - Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal "Deniz Göktaş" kararı

Özgür Özel’in, İslam ile alay eden ve toplum huzurunu hedef alan bir isme gösterdiği bu özel ilgi, CHP'nin "değerlerimize karşı" yürüttüğü politikayı gözler önüne serdi.

#3
Foto - Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal "Deniz Göktaş" kararı

Geçmişte Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini geri çeviren ve "Lütfen CHP'yi salın" diyerek partiye olan tepkisini dile getiren Göktaş'a rağmen, CHP yönetiminin bu tür bir ismi ısrarla sahiplenmesi, partinin düştüğü ibretlik durumu bir kez daha kanıtladı.

#4
Foto - Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal "Deniz Göktaş" kararı

Milletin inancına saldırıyı "sanat" kisvesiyle meşrulaştırmaya çalışan CHP'li Özel, bu ziyaretiyle "milli ve manevi değerlere savaş açanların yanındayız" mesajı verdi.

#5
Foto - Sahnede Allah’a, Kur’an’a, İslam’a kin kusmuştu... Özgür Özel’den skandal "Deniz Göktaş" kararı

Toplumun her kesiminden yükselen tepkilere kulaklarını tıkayan CHP yönetimi, İslam düşmanlığıyla nam salmış isimleri cezaevinde ziyaret ederek, kendi ideolojik rotasını da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

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