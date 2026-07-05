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Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

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Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

Ford Otosan, planlı bakım ve yıllık izin programı doğrultusunda Türkiye ve Romanya'daki toplam 4 fabrikasında üretime ara verme kararı aldı. Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Craiova tesislerinde kademeli olarak duracak olan üretim hatlarının, yaz dönemi sonunda tekrar tam kapasiteyle çalışması hedefleniyor. Sektörü yakından ilgilendiren bu güncelleme, fabrikaların yeni döneme verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak.

#1
Foto - Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin planlı yıllık izin ve periyodik bakım çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetlerine belirli sürelerle ara vereceği bildirildi.

#2
Foto - Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticileri arasında yer alan şirketin aldığı karar, hem otomotiv sektörü hem de üretim zincirini yakından takip edenler tarafından dikkatle izleniyor.

#3
Foto - Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

KAP açıklaması kapsamında paylaşılan bilgilere göre üretim planında yapılan değişiklik, bakım çalışmalarının daha verimli şekilde tamamlanmasını ve fabrikaların yeni döneme hazırlanmasını amaçlıyor. Şirket, üretime verilecek aranın planlı bakım ve yıllık izin programı doğrultusunda uygulanacağını belirtti.

#4
Foto - Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

Gölcük Fabrikası, Yeniköy Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası için açıklanan takvim de belli oldu. Resmi açıklamaya göre söz konusu üç tesiste üretim 25 Temmuz 2026 tarihinde durdurulacak. Bakım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ise üretim bantlarının 10 Ağustos 2026 tarihinde yeniden çalışmaya başlaması planlanıyor.

#5
Foto - Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor

Craiova Fabrikası için de benzer bir üretim planlaması yapıldı. Ford Otosan'ın Romanya'da bulunan tesisinde üretime 1 Ağustos 2026 itibarıyla ara verilecek. Fabrikada faaliyetlerin 19 Ağustos 2026 tarihinde yeniden başlaması öngörülüyor. Böylece planlı bakım süreci yalnızca Türkiye'deki üretim tesisleriyle sınırlı kalmayacak.

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