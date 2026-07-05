Tarih verildi, kepenkleri indirecekler! Koç Holding’in dev şirketi üretimi durduruyor
Ford Otosan, planlı bakım ve yıllık izin programı doğrultusunda Türkiye ve Romanya'daki toplam 4 fabrikasında üretime ara verme kararı aldı. Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Craiova tesislerinde kademeli olarak duracak olan üretim hatlarının, yaz dönemi sonunda tekrar tam kapasiteyle çalışması hedefleniyor. Sektörü yakından ilgilendiren bu güncelleme, fabrikaların yeni döneme verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlayacak.