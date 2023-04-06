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İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

2023-04-06 12:54:28
İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli şehirlerinden İstanbul hemen her gün icraat beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinde şehir şehir geziyor. Adeta kaderine terk edilen 16 milyon İstanbullu’ya icraatları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarı gerçekleştiriyor. İşte İmamoğlu seyahatteyken AK Parti’nin gerçekleştirdiği icraatlar…

#1
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ AÇILDI Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle 13 Ocak’ta açıldı. İstanbul’un en büyük kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, dünyanın en büyük kapalı peyzaj alanına sahip kütüphanesi oldu.

#2
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU, ÖZEL JETLE SİNOP'A GİTTİ CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Beledi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sinop'a özel jetle gitti.

#3
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU AÇILDI İmamoğlu’nun inşasını bitiremediği için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı süratle bitirilerek 22 Ocak’ta açıldı.

#4
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını söyledi. Erdoğan, "Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin, ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var.” dedi.

#5
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU TRABZON'DA 6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'a gitti.

#6
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI İSTANBUL'A 5 milyon metrekarelik alanda ağaç dikimi gerçekleştirilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin 1. etap açılışı için sayılı günler kaldı. Türkiye’nin en büyük şehir parkı olarak İstanbul’a nefes aldıracak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak.

#7
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU KIRKLARELİ'DE İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Mart'ta Kırklareli'nde konuştu.

#8
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

BAĞCILAR'DA DEV AÇILIŞ... KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON SÜRAT Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "İstanbul'umuzun her mahallesinde 90 bin konutumuzun dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Kararlıyız, İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirecek ve İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceğiz." diye konuştu. Üsküdar Çamlıca Camisi'nin eteklerinde örnek bir kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini aktaran Kurum, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini anlatarak, "İstanbul'umuzu afetlere karşı dirençli hale getireceğiz" dedi.

#9
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU EDİRNE'DE İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ta Edirne'deki mitinginde 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#10
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İSTANBUL FİNANSIN MERKEZİ OLUYOR Dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına girecek olan devasa büyüklükteki İstanbul Finans Merkezi tamamen hazır. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan, bankaların taşınma işlemlerinin son aşamaya geldiği İstanbul Finans Merkezi'nin bu ay yani Nisan 2023'te açılması bekleniyor.

#11
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU ANKARA'DA İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6 Mart'ta Altılı Masa'ya tepki gösteren İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek Meral Akşener ile görüştü.

#12
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA 22 YIL SONRA İLK METRO Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile bugün hizmete başladı.

#13
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

Yeni metro hattı sayesinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.

#14
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU KONYA'DA İstanbul hariç her bölgeye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Konya'ya gitti.

#15
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İSTANBUL'UN DEV ŞEHİR HASTANESİ, METROSUNA KAVUŞUYOR Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına günler kaldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını ifade etti. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı 6.2 kilometre uzunluk, 4 istasyon, 80 km/s hız yapacak.

#16
Foto - İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta

İMAMOĞLU ISPARTA'DA İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'la ilgilenmek yerine, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla Isparta ve Burdur'a gitti...

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