2023-04-06 12:54:28 İstanbul’u çoktan unuttu! İmamoğlu seyahatte, AK Parti icraatta
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli şehirlerinden İstanbul hemen her gün icraat beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun peşinde şehir şehir geziyor. Adeta kaderine terk edilen 16 milyon İstanbullu’ya icraatları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarı gerçekleştiriyor. İşte İmamoğlu seyahatteyken AK Parti’nin gerçekleştirdiği icraatlar…