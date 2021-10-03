İstanbulkart başvuru merkezleri nerede var? İstanbulkart başvuru merkezleri hafta sonu açık mı?

İstanbulkart mobil uygulamaya nasıl kayıt olunur? Uygulamayı indirdikten sonra daha önce kayıt olduysanız kullanıcı adı (uygulamaya kaydolurken kullanılan mail adresi) ve parola girerek “Giriş” butonunu tıklayarak PIN oluşturma adımına geçer ve sonrasında oluşturacağınız PIN ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Daha önceden uygulamaya kayıt olmadıysanız “Kayıt Ol” butonunu tıklayınız. İstanbulkart Mobil Uygulamaya 5 adede kadar kart ekleyebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle uygulamaya eklediğiniz kartları sonradan silseniz dahi başka bir kişinin İstanbulkart hesabına ekleyemezsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra “+” ikonuna tıklanarak “Kart Ekle” sayfasına geçebilirsiniz. Eklediğiniz kartı silebilir ve yeni kart ekleyebilirsiniz. Silinen kart güvenlik nedeniyle daha sonradan başka bir kişinin hesabına (mobil uygulamasına) eklenemez. Ancak silmiş olduğunuz kartı daha sonra yeniden kendi hesabınıza (mobil uygulamanıza) ekleyebilirsiniz.