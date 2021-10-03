2021-10-03 14:43:47 İstanbulkart başvuru merkezleri nerede var? İstanbulkart başvuru merkezleri hafta sonu açık mı?
İstabnulkart nereden alınır? İstanbulkart nasıl çıkartılır? İstanbulkart HES kodu nasıl yüklenir? soruları İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’daki üniversiteleri kazanan öğrenciler indirimli ulaşım kullanabilmek için İstanbulkart öğrenci kartı çıkarmak zorunda. Hal böyle olunca da başta öğrenciler olmak üzere İstanbulkart çıkarmak isteyenler soluğu İstanbulkart mermezlerinde alıyor. Seçildiği günden bu yana İstanbulluya hizmeti dar eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulkart temini konusunda da sınıfta kaldı. İstanbulkart başvuru merkezlerinin önünde alabildiğine kuyruklar oluşmakta. Peki İstanbulkart nereden çıkartılır, İstanbulkart nereden alınır? İstanbulkart nasıl alınır? İşte İstanbulkart başvuru merkezleri.