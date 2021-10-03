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Yaşam
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İstanbulkart başvuru merkezleri nerede var? İstanbulkart başvuru merkezleri hafta sonu açık mı?

2021-10-03 14:43:47
İstanbulkart başvuru merkezleri nerede var? İstanbulkart başvuru merkezleri hafta sonu açık mı?

İstabnulkart nereden alınır? İstanbulkart nasıl çıkartılır? İstanbulkart HES kodu nasıl yüklenir? soruları İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’daki üniversiteleri kazanan öğrenciler indirimli ulaşım kullanabilmek için İstanbulkart öğrenci kartı çıkarmak zorunda. Hal böyle olunca da başta öğrenciler olmak üzere İstanbulkart çıkarmak isteyenler soluğu İstanbulkart mermezlerinde alıyor. Seçildiği günden bu yana İstanbulluya hizmeti dar eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulkart temini konusunda da sınıfta kaldı. İstanbulkart başvuru merkezlerinin önünde alabildiğine kuyruklar oluşmakta. Peki İstanbulkart nereden çıkartılır, İstanbulkart nereden alınır? İstanbulkart nasıl alınır? İşte İstanbulkart başvuru merkezleri.

#1
Foto - İstanbul’da oturan ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların şu sıralar İstanbulkart almak adete kabul olmakta. Seçildiği günden bu yana İstanbulluya hizmeti dar eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulkart alım ve yenileme konusunda İstanbullulara kabusu yaşatıyor. Kişisel İstanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği İstanbulkart Başvuru Merkezlerimiz İstanbul genelinde 39 noktada hizmet vermektedir.

İstanbul’da oturan ve toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların şu sıralar İstanbulkart almak adete kabul olmakta. Seçildiği günden bu yana İstanbulluya hizmeti dar eden Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, İstanbulkart alım ve yenileme konusunda İstanbullulara kabusu yaşatıyor. Kişisel İstanbulkart başvurusu yapıp teslim aldığı, kart vizeleme ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebildiği İstanbulkart Başvuru Merkezlerimiz İstanbul genelinde 39 noktada hizmet vermektedir.

#2
Foto - İstanbulkart çeşitleri bir hayli fazladır. Anonim İstanbulkart İndirimli Kişisel Kart, Ücretsiz Kişisel Kart, Mavi Kişisel Kart Sınırlı Kullanımlı Elektronik Kart/Bilet (BirGeç, İkiGeç, ÜçGeç, BeşGeç ve OnGeç) Sınırlı Kullanımlı Kartlar, İstanbul genelinde hizmet veren 2000’den fazla Temsilcilerimizden temin edilebilir. Ayrıca 1000’e yakın Biletmatik’ten de Sınırlı Kullanımlı Kart satışı yapılmaktadır. BİRgeç ücreti ₺8’dir. o Sınırlı Kullanımlı Kart depozitosuz bir karttır ve geri alınmaz. Sınırlı kullanımlı Kart aktivasyonu 60 gün süresince geçerlidir.

İstanbulkart çeşitleri bir hayli fazladır. Anonim İstanbulkart İndirimli Kişisel Kart, Ücretsiz Kişisel Kart, Mavi Kişisel Kart Sınırlı Kullanımlı Elektronik Kart/Bilet (BirGeç, İkiGeç, ÜçGeç, BeşGeç ve OnGeç) Sınırlı Kullanımlı Kartlar, İstanbul genelinde hizmet veren 2000’den fazla Temsilcilerimizden temin edilebilir. Ayrıca 1000’e yakın Biletmatik’ten de Sınırlı Kullanımlı Kart satışı yapılmaktadır. BİRgeç ücreti ₺8’dir. o Sınırlı Kullanımlı Kart depozitosuz bir karttır ve geri alınmaz. Sınırlı kullanımlı Kart aktivasyonu 60 gün süresince geçerlidir.

#3
Foto - Sınırlı kullanımlı Kart’ın 60 günlük kullanım süresi geçmiş veya arızalanmış olması durumunda (Satın alma tarihinden itibaren 1 yıl geçmemiş olması şartı ile) içindeki kalan geçiş bedelleri hizmet bedeli kesintisi yapılarak EFT işlemi ile iade edilmektedir. İstanbulkart’ın “Toplu Ulaşım Kartı”ndan şehrin “Yaşam Kartı” niteliğinde bir ödeme aracı haline gelmesi ile ulaşımda kullanılan yenilikçi teknolojiler ve sağlanan konfor, İstanbulkart Mobil Uygulaması ile şehrin tüm yaşam alanlarında kullanılabilir hale gelecektir.

Sınırlı kullanımlı Kart’ın 60 günlük kullanım süresi geçmiş veya arızalanmış olması durumunda (Satın alma tarihinden itibaren 1 yıl geçmemiş olması şartı ile) içindeki kalan geçiş bedelleri hizmet bedeli kesintisi yapılarak EFT işlemi ile iade edilmektedir. İstanbulkart’ın “Toplu Ulaşım Kartı”ndan şehrin “Yaşam Kartı” niteliğinde bir ödeme aracı haline gelmesi ile ulaşımda kullanılan yenilikçi teknolojiler ve sağlanan konfor, İstanbulkart Mobil Uygulaması ile şehrin tüm yaşam alanlarında kullanılabilir hale gelecektir.

#4
Foto - İstanbulkart nasıl alınır? İstanbulkartlar, İstanbulkart satışı ve dolumu yapan temsilcilerden kart satışı yapan Elektronik Para Yükleme makinasından alınabilir. Ancak kart ücretinin de 6 TL olduğunu hatırlatalım. Ayrıca internetten de İstanbulkart başvurusunda bulunabilirsiniz. Mavi kart, indirimli kart, ücretsiz kartlar, öğrenci kartları gibi İETT kartlarına online başvuru yapabilmek için https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresine gidebilirsiniz.

İstanbulkart nasıl alınır? İstanbulkartlar, İstanbulkart satışı ve dolumu yapan temsilcilerden kart satışı yapan Elektronik Para Yükleme makinasından alınabilir. Ancak kart ücretinin de 6 TL olduğunu hatırlatalım. Ayrıca internetten de İstanbulkart başvurusunda bulunabilirsiniz. Mavi kart, indirimli kart, ücretsiz kartlar, öğrenci kartları gibi İETT kartlarına online başvuru yapabilmek için https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ adresine gidebilirsiniz.

#5
Foto - İstanbulkart başvurusu nereye yapılır? Kurumsal toplu İstanbulkart başvurularınızı, hafta içi; 08:00 - 17:00 saatleri arasında

İstanbulkart başvurusu nereye yapılır? Kurumsal toplu İstanbulkart başvurularınızı, hafta içi; 08:00 - 17:00 saatleri arasında "Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Cd. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:2 Yeşilköy / İstanbul" adresinden yapabilirsiniz.

#6
Foto - İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

#7
Foto - İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

#8
Foto - İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

#9
Foto - İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

#10
Foto - İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

#11
Foto - İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

İstanbulkart merkezleri çalışma saatleri

#12
Foto - İstanbulkart yenileme nasıl yapılır? İstanbulkartını çeşitli nedenlerden ötürü değiştirmek isteyenler bunu nasıl yapacaklarını merak ediyor. 'www.istanbulkart.istanbul' adresindeki ‘Online İşlemler' sekmesinden İstanbul kart yenileme başvurusunda bulunabilirsiniz.

İstanbulkart yenileme nasıl yapılır? İstanbulkartını çeşitli nedenlerden ötürü değiştirmek isteyenler bunu nasıl yapacaklarını merak ediyor. 'www.istanbulkart.istanbul' adresindeki ‘Online İşlemler' sekmesinden İstanbul kart yenileme başvurusunda bulunabilirsiniz.

#13
Foto - İstanbulkart Mobil Uygulamanın QR (karekod) özelliğini nerelerde kullanabilirim? İstanbulkart kullanıcıları, yenilenen İstanbulkart mobil uygulama ile ulaşımda bulunan tüm mobil geçiş noktalarında QR(karekod)’la ödeme yapabilme imkânına kavuştu.

İstanbulkart Mobil Uygulamanın QR (karekod) özelliğini nerelerde kullanabilirim? İstanbulkart kullanıcıları, yenilenen İstanbulkart mobil uygulama ile ulaşımda bulunan tüm mobil geçiş noktalarında QR(karekod)’la ödeme yapabilme imkânına kavuştu.

#14
Foto - QR ile ödeme hizmeti İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti sağlayan; tüm Tramvay hatlarında, Teleferik, Metrobüs işletmeleri, Metro İstasyonları, Tünel ve tüm Otobüslerde bulunan mobil geçiş noktalarında geçerlidir. Bu hat ve işletmelerle seyahat eden yolcular; İstanbulkart mobil uygulamasının QR özelliği ile sadece cep telefonlarını kullanarak, seyahat ödemelerini konforlu ve pratik bir şekilde yapabilmektedirler.

QR ile ödeme hizmeti İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti sağlayan; tüm Tramvay hatlarında, Teleferik, Metrobüs işletmeleri, Metro İstasyonları, Tünel ve tüm Otobüslerde bulunan mobil geçiş noktalarında geçerlidir. Bu hat ve işletmelerle seyahat eden yolcular; İstanbulkart mobil uygulamasının QR özelliği ile sadece cep telefonlarını kullanarak, seyahat ödemelerini konforlu ve pratik bir şekilde yapabilmektedirler.

#15
Foto - İstanbulkart mobil uygulamaya nasıl kayıt olunur? Uygulamayı indirdikten sonra daha önce kayıt olduysanız kullanıcı adı (uygulamaya kaydolurken kullanılan mail adresi) ve parola girerek “Giriş” butonunu tıklayarak PIN oluşturma adımına geçer ve sonrasında oluşturacağınız PIN ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Daha önceden uygulamaya kayıt olmadıysanız “Kayıt Ol” butonunu tıklayınız. İstanbulkart Mobil Uygulamaya 5 adede kadar kart ekleyebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle uygulamaya eklediğiniz kartları sonradan silseniz dahi başka bir kişinin İstanbulkart hesabına ekleyemezsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra “+” ikonuna tıklanarak “Kart Ekle” sayfasına geçebilirsiniz. Eklediğiniz kartı silebilir ve yeni kart ekleyebilirsiniz. Silinen kart güvenlik nedeniyle daha sonradan başka bir kişinin hesabına (mobil uygulamasına) eklenemez. Ancak silmiş olduğunuz kartı daha sonra yeniden kendi hesabınıza (mobil uygulamanıza) ekleyebilirsiniz.

İstanbulkart mobil uygulamaya nasıl kayıt olunur? Uygulamayı indirdikten sonra daha önce kayıt olduysanız kullanıcı adı (uygulamaya kaydolurken kullanılan mail adresi) ve parola girerek “Giriş” butonunu tıklayarak PIN oluşturma adımına geçer ve sonrasında oluşturacağınız PIN ile uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Daha önceden uygulamaya kayıt olmadıysanız “Kayıt Ol” butonunu tıklayınız. İstanbulkart Mobil Uygulamaya 5 adede kadar kart ekleyebilirsiniz. Güvenlik nedeniyle uygulamaya eklediğiniz kartları sonradan silseniz dahi başka bir kişinin İstanbulkart hesabına ekleyemezsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra “+” ikonuna tıklanarak “Kart Ekle” sayfasına geçebilirsiniz. Eklediğiniz kartı silebilir ve yeni kart ekleyebilirsiniz. Silinen kart güvenlik nedeniyle daha sonradan başka bir kişinin hesabına (mobil uygulamasına) eklenemez. Ancak silmiş olduğunuz kartı daha sonra yeniden kendi hesabınıza (mobil uygulamanıza) ekleyebilirsiniz.

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