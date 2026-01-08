  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Türkiye
11
Yeniakit Publisher
İstanbul'dan fırtına manzaraları
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstanbul'dan fırtına manzaraları

Megakent İstanbul, sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos fırtınasının etkisi altına girdi.

#1
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

Rüzgar hızının yer yer 90 km/saati aştığı kentte, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.

#2
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan fırtına, Üsküdar’da dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

#3
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

Sahilde dev dalgalar oluştu; metrelerce yükseklikteki dalgalar kıyıyı döverken, sahil yolu suyla kaplandı.

#4
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

Vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde tekneler zarar gördü.

#5
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

Anadolu Ajansı, Üsküdar’da yaşanan fırtınaya dair çarpıcı fotoğraflar paylaştı.

#6
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

İşte Elif Öztürk imzalı Üsküdar fotoğrafları…

#7
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

İstanbul'da fırtına manzaraları...

#8
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

İstanbul'da fırtına manzaraları...

#9
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

İstanbul'da fırtına manzaraları...

#10
Foto - İstanbul'dan fırtına manzaraları

İstanbul'da fırtına manzaraları...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gazeteci Nedim Şener, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel unsurların birlikteliğini gösteren o muazzam kareleri "Türk Bekl..
Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!
Gündem

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!" başlıklı yazısı...
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha
Gündem

CHP'de yine heyecan dorukta! Susuzluktan kırılan Ankara'ya alkışlarla bir heykel daha

Ankara'da musluklardan çamur akarken ve birçok mahalle susuzluk kriziyle pençeleşirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önceliği..
Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu
Gündem

Erdoğan'a "başkomutan" diyerek asker selamı verdi! CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ayarı bozuldu

AK Parti'ye katılan eski CHP'li Hasan Ufuk Çakır'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asker selamı vermesi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahi..
Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı
Otomotiv

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Türkiye elektrikli araç satışlarında dünyadaki en büyük 10 pazarı ne oluyor? Öne çıkan Togg'un piyasaya sunulması ve şarj altyapısının geniş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23