İstanbul'dan fırtına manzaraları
Megakent İstanbul, sabah saatlerinden itibaren şiddetli lodos fırtınasının etkisi altına girdi.
Rüzgar hızının yer yer 90 km/saati aştığı kentte, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi ve deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşandı.
Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan fırtına, Üsküdar’da dikkat çeken görüntülere sahne oldu.
Sahilde dev dalgalar oluştu; metrelerce yükseklikteki dalgalar kıyıyı döverken, sahil yolu suyla kaplandı.
Vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde tekneler zarar gördü.
Anadolu Ajansı, Üsküdar’da yaşanan fırtınaya dair çarpıcı fotoğraflar paylaştı.
İşte Elif Öztürk imzalı Üsküdar fotoğrafları…
