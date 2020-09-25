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İstanbul'daki deprem sonrası herkes bunu arıyor! İşte Türkiye'nin 2020 fay hattı ve deprem haritası

2020-09-25 07:39:44
İstanbul'daki deprem sonrası herkes bunu arıyor! İşte Türkiye'nin 2020 fay hattı ve deprem haritası

İstanbul'da da hissedilen Marmara’da dün yaşanan 4.2'lik şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye’nin deprem haritasını araştırmaya başladı. Türkiye Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir fay grubun arasında yer alıyor. Türkiye deprem risk haritasında 5 farklı risk bölgesi bulunuyor. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor. Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında bulunuyor. E-devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan servisi kullanarak ev adreslerine göre deprem riski ve fay hattı görüntülenebiliyor.

#1
Foto - Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)- Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale Deprem riski yüksek olan iller (2.grup)- İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

Deprem riski yüksek olan iller (1.grup)- Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Isparta, Uşak , Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Hatay, Kırşehir, Bolu, Karabük, Çankırı, Bartın, Amasya, Tokat, Erzincan, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Siirt, Osmaniye, Kırıkkale Deprem riski yüksek olan iller (2.grup)- İstanbul(1 ve 2.bölge), Şırnak, Bitlis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Tekirdağ, Zonguldak, Antalya, Afyon, Samsun, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Ağrı, Çankırı, Çorum.

#2
Foto - Orta derece deprem riski yüksek olan iller (3.grup)- Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler), Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin. Bu illerdeki risk yukarıdaki 2 gruba göre daha düşük. Düşük deprem riski olan iller (4 ve 5.grup)- Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya , Aksaray, Karaman 5.derece.

Orta derece deprem riski yüksek olan iller (3.grup)- Eskişehir, Antalya, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Artvin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana(Bazı bölgeler), Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Çorum, Ankara, Konya ve Mersin. Bu illerdeki risk yukarıdaki 2 gruba göre daha düşük. Düşük deprem riski olan iller (4 ve 5.grup)- Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Nevşehir, Edirne, Adana, Niğde, Konya , Aksaray, Karaman 5.derece.

#3
Foto - ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

ADANA: 2. - 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#4
Foto - ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

ADIYAMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

#5
Foto - AFYON: 2. derece deprem bölgesi

AFYON: 2. derece deprem bölgesi

#6
Foto - AĞRI: 2. derece deprem bölgesi

AĞRI: 2. derece deprem bölgesi

#7
Foto - AMASYA: 1. derece deprem bölgesi

AMASYA: 1. derece deprem bölgesi

#8
Foto - ANKARA: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

ANKARA: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#9
Foto - ANTALYA: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

ANTALYA: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

#10
Foto - ARTVİN: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

ARTVİN: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#11
Foto - AYDIN: 1. derece deprem bölgesi

AYDIN: 1. derece deprem bölgesi

#12
Foto - BALIKESİR: 1. derece deprem bölgesi

BALIKESİR: 1. derece deprem bölgesi

#13
Foto - BİLECİK: 1. derece deprem bölgesi

BİLECİK: 1. derece deprem bölgesi

#14
Foto - BİNGÖL: 1. derece deprem bölgesi

BİNGÖL: 1. derece deprem bölgesi

#15
Foto - BİTLİS: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

BİTLİS: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

#16
Foto - BOLU: 1. derece deprem bölgesi

BOLU: 1. derece deprem bölgesi

#17
Foto - BURDUR: 1. derece deprem bölgesi

BURDUR: 1. derece deprem bölgesi

#18
Foto - BURSA: 1. derece deprem bölgesi

BURSA: 1. derece deprem bölgesi

#19
Foto - ÇANAKKALE: 1. derece deprem bölgesi

ÇANAKKALE: 1. derece deprem bölgesi

#20
Foto - ÇANKIRI: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

ÇANKIRI: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

#21
Foto - ÇORUM: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

ÇORUM: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

#22
Foto - DENİZLİ: 1. derece deprem bölgesi

DENİZLİ: 1. derece deprem bölgesi

#23
Foto - DİYARBAKIR: 2. derece deprem bölgesi

DİYARBAKIR: 2. derece deprem bölgesi

#24
Foto - EDİRNE: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

EDİRNE: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#25
Foto - ELAZIĞ: 2. derece deprem bölgesi

ELAZIĞ: 2. derece deprem bölgesi

#26
Foto - ERZİNCAN: 1. derece deprem bölgesi

ERZİNCAN: 1. derece deprem bölgesi

#27
Foto - ERZURUM: 2. derece deprem bölgesi

ERZURUM: 2. derece deprem bölgesi

#28
Foto - ESKİŞEHİR: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

ESKİŞEHİR: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

#29
Foto - GAZİANTEP: 3. derece deprem bölgesi

GAZİANTEP: 3. derece deprem bölgesi

#30
Foto - GİRESUN: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

GİRESUN: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#31
Foto - GÜMÜŞHANE: 3. derece deprem bölgesi

GÜMÜŞHANE: 3. derece deprem bölgesi

#32
Foto - HAKKARİ: 1. derece deprem bölgesi

HAKKARİ: 1. derece deprem bölgesi

#33
Foto - HATAY: 1. derece deprem bölgesi

HATAY: 1. derece deprem bölgesi

#34
Foto - ISPARTA: 1. derece deprem bölgesi

ISPARTA: 1. derece deprem bölgesi

#35
Foto - MERSİN: 3. derece deprem bölgesi

MERSİN: 3. derece deprem bölgesi

#36
Foto - İSTANBUL: 1. - 2. - 3. derece deprem bölgesi

İSTANBUL: 1. - 2. - 3. derece deprem bölgesi

#37
Foto - İZMİR: 1. derece deprem bölgesi

İZMİR: 1. derece deprem bölgesi

#38
Foto - KARS: 2. derece deprem bölgesi

KARS: 2. derece deprem bölgesi

#39
Foto - KASTAMONU: 3. derece deprem bölgesi

KASTAMONU: 3. derece deprem bölgesi

#40
Foto - KAYSERİ: 3. derece deprem bölgesi

KAYSERİ: 3. derece deprem bölgesi

#41
Foto - KIRKLARELİ: 4. derece deprem bölgesi

KIRKLARELİ: 4. derece deprem bölgesi

#42
Foto - KIRŞEHİR: 1. derece deprem bölgesi

KIRŞEHİR: 1. derece deprem bölgesi

#43
Foto - KOCAELİ: 1. derece deprem bölgesi

KOCAELİ: 1. derece deprem bölgesi

#44
Foto - KONYA: 3. 4. ve 5. derece deprem bölgesi

KONYA: 3. 4. ve 5. derece deprem bölgesi

#45
Foto - KÜTAHYA: 2. derece deprem bölgesi

KÜTAHYA: 2. derece deprem bölgesi

#46
Foto - MALATYA: 2. derece deprem bölgesi

MALATYA: 2. derece deprem bölgesi

#47
Foto - MANİSA: 1. derece deprem bölgesi

MANİSA: 1. derece deprem bölgesi

#48
Foto - KAHRAMANMARAŞ: 1. - 2. ve 3. derece deprem bölgesi

KAHRAMANMARAŞ: 1. - 2. ve 3. derece deprem bölgesi

#49
Foto - MARDİN: 3. derece deprem bölgesi

MARDİN: 3. derece deprem bölgesi

#50
Foto - MUĞLA: 1. derece deprem bölgesi

MUĞLA: 1. derece deprem bölgesi

#51
Foto - MUŞ: 1. derece deprem bölgesi

MUŞ: 1. derece deprem bölgesi

#52
Foto - NEVŞEHİR: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

NEVŞEHİR: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#53
Foto - NİĞDE: 4. ve 5. derece deprem bölgesi

NİĞDE: 4. ve 5. derece deprem bölgesi

#54
Foto - ORDU: 3. derece deprem bölgesi

ORDU: 3. derece deprem bölgesi

#55
Foto - RİZE: 4. derece deprem bölgesi

RİZE: 4. derece deprem bölgesi

#56
Foto - SAKARYA: 1. derece deprem bölgesi

SAKARYA: 1. derece deprem bölgesi

#57
Foto - SAMSUN: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

SAMSUN: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

#58
Foto - SİİRT: 1. derece deprem bölgesi

SİİRT: 1. derece deprem bölgesi

#59
Foto - SİNOP: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

SİNOP: 3. ve 4. derece deprem bölgesi

#60
Foto - SİVAS: 3. derece deprem bölgesi

SİVAS: 3. derece deprem bölgesi

#61
Foto - TOKAT: 1. derece deprem bölgesi

TOKAT: 1. derece deprem bölgesi

#62
Foto - TRABZON: 4. derece deprem bölgesi

TRABZON: 4. derece deprem bölgesi

#63
Foto - ŞANLIURFA: 3. derece deprem bölgesi

ŞANLIURFA: 3. derece deprem bölgesi

#64
Foto - UŞAK: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

UŞAK: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

#65
Foto - VAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

VAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

#66
Foto - YOZGAT: 3. derece deprem bölgesi

YOZGAT: 3. derece deprem bölgesi

#67
Foto - ZONGULDAK: 2. derece deprem bölgesi

ZONGULDAK: 2. derece deprem bölgesi

#68
Foto - AKSARAY: 4. ve 5. derece deprem bölgesi

AKSARAY: 4. ve 5. derece deprem bölgesi

#69
Foto - BAYBURT: 3. derece deprem bölgesi

BAYBURT: 3. derece deprem bölgesi

#70
Foto - KARAMAN: 5. derece deprem bölgesi

KARAMAN: 5. derece deprem bölgesi

#71
Foto - KIRIKKALE: 1. derece deprem bölgesi

KIRIKKALE: 1. derece deprem bölgesi

#72
Foto - BATMAN: 2. derece deprem bölgesi

BATMAN: 2. derece deprem bölgesi

#73
Foto - BATMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

BATMAN: 1. ve 2. derece deprem bölgesi

#74
Foto - BARTIN: 1. derece deprem bölgesi

BARTIN: 1. derece deprem bölgesi

#75
Foto - ARDAHAN: 2. derece deprem bölgesi

ARDAHAN: 2. derece deprem bölgesi

#76
Foto - IĞDIR: 2. derece deprem bölgesi

IĞDIR: 2. derece deprem bölgesi

#77
Foto - YALOVA: 1. derece deprem bölgesi

YALOVA: 1. derece deprem bölgesi

#78
Foto - KARABÜK: 1. derece deprem bölgesi

KARABÜK: 1. derece deprem bölgesi

#79
Foto - OSMANİYE: 1. derece deprem bölgesi

OSMANİYE: 1. derece deprem bölgesi

#80
Foto - KİLİS: 3. derece deprem bölgesi

KİLİS: 3. derece deprem bölgesi

#81
Foto - DÜZCE: 1. derece deprem bölgesi

DÜZCE: 1. derece deprem bölgesi

#82
Foto - TEKİRDAĞ: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

TEKİRDAĞ: 2. ve 3. derece deprem bölgesi

#83
Foto - TUNCELİ: 1. derece deprem bölgesi

TUNCELİ: 1. derece deprem bölgesi

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