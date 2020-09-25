İstanbul'daki deprem sonrası herkes bunu arıyor! İşte Türkiye'nin 2020 fay hattı ve deprem haritası

İstanbul'da da hissedilen Marmara’da dün yaşanan 4.2'lik şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar internette Türkiye’nin deprem haritasını araştırmaya başladı. Türkiye Batı Anadolu ile Kuzey ve Doğu Anadolu'daki üçlü bir fay grubun arasında yer alıyor. Türkiye deprem risk haritasında 5 farklı risk bölgesi bulunuyor. 1. grup en yüksek riski içerirken, 5.grup en düşük riski içeriyor. Deprem riskinin en düşük olduğu grup ise 4. ve 5.grupta yer alıyor. Bu doğrultuda Sinop, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Kırklareli en düşük riske sahip iller arasında bulunuyor. E-devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan servisi kullanarak ev adreslerine göre deprem riski ve fay hattı görüntülenebiliyor.