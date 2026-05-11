Başkan Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafı gündem oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir etkinlikte telefonunun ekranı kameralara yansıdı. Ekrandaki fotoğrafı görenler duygusal anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir etkinlikte telefonunun ekranı kameralara yansıdı. Ekrandaki fotoğrafı görenler duygusal anlar yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’a duyduğu bağlılığı anlattığı eski açıklamaları, Anneler Günü dolayısıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Erdoğan’ın annesiyle ilgili ifadeleri kadar, telefonunun ekranında yer alan anne-oğul fotoğrafı da sosyal medyada ilgi gördü.
“Cennet annelerin ayakları altındadır” hadisini hatırlatan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada annesinin ayaklarını öpmek istediğini ancak buna izin vermediğini söylemişti.
Erdoğan, “Senin ayağının altında cennetin kokusu var, ben o kokuyu almak istiyorum derdim. Ben böyle yetiştim” ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Erdoğan’ın telefon ekranında annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafın bulunması da gündem olan detaylardan biri oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23