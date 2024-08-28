İstanbul’da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

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Milli Muharip Uçak Kaan'ın en büyük rakibine sırtlarını döndüler! Siparişler iptal, beklentimizi karşılamıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yağış uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Etkili olan yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Anadolu Yakasının Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde su biriken cadde ve sokaklar göle döndü.
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Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.
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