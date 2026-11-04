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Spor
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Yeniakit Publisher
Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak

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Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile loca krizi yaşayan Acun Ilıcalı'nın bu hareketi gündem oldu.

#1
Foto - Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak

Aziz Yıldırım'ın en sevmediği isimlerin başında gelen eski asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, Emre Belözoğlu'nu kutlaması durup dururken Fenerbahçe'de en çok konuşulan konu oldu.

#2
Foto - Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın adeta kanlı bıçaklı olduğu eski asbaşkan Acun Ilıcalı, ikinci kez teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu'na başarılar diledi.

#3
Foto - Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak

“Sevgili kardeşim, Fenerbahçemizde göreve başlaman benim için büyük bir mutluluk. Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum. Kalbim seninle.”

#4
Foto - Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak

Ilıcalı'nın bu mesajı, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Talisca'nın, "Gönderildim çünkü beni Acun Ilıcalı getirdi" sözlerini akıllara getirdi.

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