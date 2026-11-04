Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile loca krizi yaşayan Acun Ilıcalı'nın bu hareketi gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile loca krizi yaşayan Acun Ilıcalı'nın bu hareketi gündem oldu.
Aziz Yıldırım'ın en sevmediği isimlerin başında gelen eski asbaşkan Acun Ilıcalı'nın, Emre Belözoğlu'nu kutlaması durup dururken Fenerbahçe'de en çok konuşulan konu oldu.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın adeta kanlı bıçaklı olduğu eski asbaşkan Acun Ilıcalı, ikinci kez teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu'na başarılar diledi.
“Sevgili kardeşim, Fenerbahçemizde göreve başlaman benim için büyük bir mutluluk. Allah kalbine göre verdi. Büyük başarılar yaşamanı ve bizi mutlu etmeni diliyorum. Kalbim seninle.”
Ilıcalı'nın bu mesajı, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Talisca'nın, "Gönderildim çünkü beni Acun Ilıcalı getirdi" sözlerini akıllara getirdi.
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