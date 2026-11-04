Türkiye'de ahlaksız kadınlar gözaltına alındı: Rusya apar topar harekete geçti
Ankara'da genel ahlakı ve kamu düzenini ihlal etmekle suçlanan 34 Rus gözaltına alındı. Gelişme sonrası Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği'nden flaş bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da genel ahlakı ve kamu düzenini ihlal etmekle suçlanan 34 Rus gözaltına alındı. Gelişme sonrası Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği'nden flaş bir hamle geldi.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliğinin RİA Novosti haber ajansına verdiği bilgiye göre, Ankara’da gözaltına alınan kadınlar genel ahlakı ve kamu düzenini ihlal etmekle suçlanıyor.
Büyükelçiliğin açıklamasına göre, gözaltı işlemleri 23 Ekim’de Ankara’daki bazı gece kulüplerine düzenlenen polis baskınları sırasında gerçekleştirildi.
Rus kadınlar, Akyurt Geri Gönderme Merkezi’ne yerleştirildi. Kadınlarla Türk bir avukat ilgileniyor. Kadınların cep telefonlarına el konuldu ancak sabit telefon üzerinden yakınlarını aramalarına izin verildi.
Kadınlar hakkında uygulanacak adli tedbire mahkeme karar verecek. Büyükelçilik, mahkemenin karar vereceği tarihi açıklamadı.
Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği basın servisinden yapılan açıklamada, “Büyükelçilik tarafından kadınlara konsolosluk erişiminin sağlanması, gözaltına alınma nedenlerinin ve tutuldukları koşulların açıklığa kavuşturulması için girişimlerde bulunuldu” denildi.
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