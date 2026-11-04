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Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!

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Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!

Galatasaray'ın Stuttgart'ı yenmesi sonrası yapay zeka ilk 24 için rakibi açıkladı.

#1
Foto - Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!

Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkaran Galatasaray için yapay zeka tahminde bulundu. Sarı-kırmızılılara ilk 24 içinde şans veren yapay zeka, play-off turundaki muhtemel rakibi açıkladı.

#2
Foto - Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Yapay zeka bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılıların lig etabını ilk 24 içinde bitireceği tahmininde bulundu.

#3
Foto - Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!

Football Rankings'in yapay zeka modeline göre hazırlanan simülasyon, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını 17. ya da 18. sırada bitireceğini tahmin etti.

#4
Foto - Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!

Simülasyona göre Galatasaray, 17. ya da 18. sırada Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını bitirmesi durumunda play-off turunda Atletico Madrid'in rakibi olacak.

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