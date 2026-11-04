Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı!
Galatasaray'ın Stuttgart'ı yenmesi sonrası yapay zeka ilk 24 için rakibi açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın Stuttgart'ı yenmesi sonrası yapay zeka ilk 24 için rakibi açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya çıkaran Galatasaray için yapay zeka tahminde bulundu. Sarı-kırmızılılara ilk 24 içinde şans veren yapay zeka, play-off turundaki muhtemel rakibi açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Yapay zeka bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten sarı-kırmızılıların lig etabını ilk 24 içinde bitireceği tahmininde bulundu.
Football Rankings'in yapay zeka modeline göre hazırlanan simülasyon, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını 17. ya da 18. sırada bitireceğini tahmin etti.
Simülasyona göre Galatasaray, 17. ya da 18. sırada Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını bitirmesi durumunda play-off turunda Atletico Madrid'in rakibi olacak.
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