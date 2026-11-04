Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi
Türkiye’de 2026 su yılında yağış miktarı uzun yıllar ortalamasını yüzde 29 aşarken, DSİ’nin taşkınlarla mücadele kapasitesini artıracak yeni araçları da hizmete alındı. Ankara’daki teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 150 yeni iş makinesiyle damperli araç sayısının 734’e ulaştığını açıkladı. Yumaklı, kurumun önümüzdeki 5 yılda 1.000 taşkın kontrol tesisi daha tamamlamayı hedeflediğini de duyurdu.