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Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

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Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

Türkiye’de 2026 su yılında yağış miktarı uzun yıllar ortalamasını yüzde 29 aşarken, DSİ’nin taşkınlarla mücadele kapasitesini artıracak yeni araçları da hizmete alındı. Ankara’daki teslim töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 150 yeni iş makinesiyle damperli araç sayısının 734’e ulaştığını açıkladı. Yumaklı, kurumun önümüzdeki 5 yılda 1.000 taşkın kontrol tesisi daha tamamlamayı hedeflediğini de duyurdu.

#1
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Devlet Su İşleri envanterine 150 yeni iş makinesinin katıldığını belirterek, son 5 yılda alınan 1141 makinenin 37 milyar liralık fayda sağladığını bildirdi.

#2
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) teslim edilen yeni araçlarla damperli iş makinesi sayısının 584'ten 734'e yükseldiğini belirterek, "Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı." dedi. Yumaklı, DSİ Etlik Tesisleri'ndeki makine parkında düzenlenen 150 iş makinesinin teslim törenine katıldı.

#3
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

YAĞIŞLAR SON 66 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI: Buradaki konuşmasında iklim koşullarındaki değişimi yakından takip ettiklerini belirten Yumaklı, suyun tarım, içme suyu ve üretim için doğru şekilde değerlendirilmesi, yoğun yağışların taşkına dönüşmesini engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. DSİ'nin ülkenin su kaynaklarını geliştirme, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve afet risklerini azaltma konusunda önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Su Yılı Raporu'na ilişkin verileri paylaştı. Yumaklı, 1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 döneminde Türkiye genelinde ortalama 741,6 milimetre yağış kaydedildiğini bildirdi. Bu miktarın uzun yıllar ortalaması olan 573,4 milimetrenin yüzde 29 üzerinde olduğunu belirten Yumaklı, geçen su yılına göre ise yüzde 76 artış yaşandığını ve yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

#4
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

DERE YATAKLARINDA İSLAH ÇALIŞMALARI Dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları yürüttüklerini, erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırarak kurumlar arası iletişimi güçlendirdiklerini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti: "Taşkın Erken Uyarı Sistemi'ni (TEUS) bu hazırlığın önemli bir parçası olarak yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Sistemlerle derelerdeki su seviyeleri anlık olarak izleniyor. Taşkın ihtimali oluştuğunda da vatandaşlarımızı, yerel yönetimleri ve ilgili kurumları hem SMS hem de diğer uyarı kanallarıyla bilgilendiriyoruz. Erken haber, doğru yerde, doğru zamanda müdahale demektir."

#5
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

5 YILDA 1.000 YENİ TAŞKIN KONTROL TESİSİ HEDEFİ: Taşkın kontrol tesislerine ilişkin bilgi veren Yumaklı, bugüne kadar ülke genelinde 11 bin 466 tesisin tamamlandığını belirterek, bunların yaklaşık 6 bin 500'ünün son 24 yılda inşa edildiğini bildirdi. Yumaklı, "Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz 1.000 taşkın kontrol tesisini daha faaliyete almak." diye konuştu.

#6
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

150 YENİ İŞ MAKİNESİYLE TAŞIMA KAPASİTESİ ARTACAK: Teslim edilen iş makinelerinin taşkınla mücadele kapasitesini artıracağını ve ekiplerin saha çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Yumaklı, şunları söyledi: "150 yeni iş makinesiyle dere yataklarından çıkarılan rüsubat ve diğer malzemelerin de nakli daha verimli şekilde yapılacak. Ekiplerimizin çalışma alanıyla döküm depo veya depolama noktası arasındaki taşıma gücü de artacak. Yeni araçlarla ne oldu? Damperli iş makinesi sayımız 584'ten 734'e yükselmiş oldu. Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı. Yani maliyetinin yaklaşık 3 katı kadar bir faydaya denk geliyor. DSİ, böylece kendi envanterine önemli bir yatırım yapıp fayda sağlamış, kazanç sağlamış oldu."

#7
Foto - Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

"MAKİNE PARKIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Yumaklı, iş makinelerinin yalnızca DSİ'nin asli görevlerinde kullanılmadığını, ihtiyaç halinde orman yangınları ve farklı olaylarda da görev aldığını ifade etti. Devlet kurumlarının vatandaşların ihtiyaç duyduğu her durumda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti: "Şiarımız şu, devletimiz ve devletimizin bütün kurumları vatandaşımızın ihtiyacı olduğunda aynı yerde omuz omuza mücadele etmek ve hizmet vermek durumunda. Makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Riskleri azaltan yatırımları yapmaya ve uygulamaya almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın her ihtiyacı olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi de herhangi bir problem oluşturacak her hususu DSİ'nin iş tanımı bağlamında önceden tahmin etmeye, önceden o hususları ortadan kaldırmaya da devam edeceğiz."

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