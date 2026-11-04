Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi

150 YENİ İŞ MAKİNESİYLE TAŞIMA KAPASİTESİ ARTACAK: Teslim edilen iş makinelerinin taşkınla mücadele kapasitesini artıracağını ve ekiplerin saha çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirten Yumaklı, şunları söyledi: "150 yeni iş makinesiyle dere yataklarından çıkarılan rüsubat ve diğer malzemelerin de nakli daha verimli şekilde yapılacak. Ekiplerimizin çalışma alanıyla döküm depo veya depolama noktası arasındaki taşıma gücü de artacak. Yeni araçlarla ne oldu? Damperli iş makinesi sayımız 584'ten 734'e yükselmiş oldu. Son 5 yılda alınan 1141 iş makinesi şimdiye kadar 37 milyar liralık fayda sağladı. Yani maliyetinin yaklaşık 3 katı kadar bir faydaya denk geliyor. DSİ, böylece kendi envanterine önemli bir yatırım yapıp fayda sağlamış, kazanç sağlamış oldu."