İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü, bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.