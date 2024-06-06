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Yaşam
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İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

2024-06-06 11:52:42
İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

İstanbul Kağıthane'de 'yangından mal kaçırmak' sözü gerçek oldu.

#1
Foto - İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

Kağıthane'de bir kamyonetin kasasındaki kartonlar alev alev yandı. Kasadan yere düşen bazı kartonlar nedeniyle yangın büyüyünce sürücü, kamyoneti kasası yandığı esnada uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, sürücünün cesareti korkuttu.

#2
Foto - İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan bir kamyonetin kasasındaki kartonlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Hızla alevlerin yükselmesi üzerine kartonların bir kısmı yola düştü, bir kısmı da kasada yanmaya devam etti.

#3
Foto - İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

Öte yandan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduğu esnada sürücü kasası alev alev yanan kamyonete bindi. Ardından da kamyoneti birkaç metre ileriye sürdü. Şoförün cesareti görenleri korkuturken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından yangın söndürüldü, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

#4
Foto - İstanbul'da yangından böyle mal kaçırıldı!

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