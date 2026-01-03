Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!
Türkiye geneli kara teslim olurken, en yüksek kar kalınlığına ulaşan iller belli oldu.
AK Parti Ankara teşkilatı üst üste 6'ncı kez zirvede: Üye rekoru... Üye sayısı 1 milyon 53 bini aştı
Türkiye geneli kara teslim olurken, en yüksek kar kalınlığına ulaşan iller belli oldu.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerinden derlenen bilgilere göre kar kalınlığının en yüksek olduğu 10 il belli oldu. İşte sırasıyla o iller...
10- Kars Sarıkamış/ 148 santim
9- Rize Çamlıhemşin Palovit yaylas/ 157 santim
8- Karabük/ 175 santim
7- Rize Güneysu Handüzü yaylası/ 178 santim
6- Bitlis/ 179 santim
5- Hakkari/ 193 santim
4- Van Bahçesaray Karabat tepesi/ 205 santim
3- Erzurum Palandöken/ 208 santim
2- Bolu Kartalkaya/ 210 santim
1- Düzce’nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası / 224 santim kaynak: akşam
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23