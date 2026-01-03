  • İSTANBUL
Gündem
12
Yeniakit Publisher
Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

Türkiye geneli kara teslim olurken, en yüksek kar kalınlığına ulaşan iller belli oldu.

#1
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerinden derlenen bilgilere göre kar kalınlığının en yüksek olduğu 10 il belli oldu. İşte sırasıyla o iller...

#2
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

10- Kars Sarıkamış/ 148 santim

#3
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

9- Rize Çamlıhemşin Palovit yaylas/ 157 santim

#4
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

8- Karabük/ 175 santim

#5
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

7- Rize Güneysu Handüzü yaylası/ 178 santim

#6
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

6- Bitlis/ 179 santim

#7
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

5- Hakkari/ 193 santim

#8
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

4- Van Bahçesaray Karabat tepesi/ 205 santim

#9
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

3- Erzurum Palandöken/ 208 santim

#10
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

2- Bolu Kartalkaya/ 210 santim

#11
Foto - Yüksekliği insan boyunu geçti: İşte kar kalınlığı en yüksek 10 il!

1- Düzce’nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası / 224 santim kaynak: akşam

