İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

AKOM'un açıklaması AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi. Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.