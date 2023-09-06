İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi. Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı. Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.