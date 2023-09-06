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İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

2023-09-06 06:46:51
İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

#2
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

#3
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

#4
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

#5
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

İstanbul Havalimanı yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

#6
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti.

#7
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#8
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.

#9
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de bu hastanenin morguna kaldırıldı.

#10
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.

#11
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.

#12
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Derenin kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı. İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi. Su basan binalardaki suları tahliye çalışmaları sürerken, bazı binalarda temizlik çalışmalarına başlandı.

#13
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı. Bölgedeki bir kafe ve restoranda çalışanlar ile buradaki müşterilerin ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde farklı noktalarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Mahsur kalanların bir kısmı, restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı.

#14
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi. Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı. Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.

#15
Foto - İstanbul'da sel ve su baskınları meydana geldi

AKOM'un açıklaması AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu Karadeniz'e kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi. Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28, Çatalca'da 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.

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