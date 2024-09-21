2024-09-21 00:22:24 İstanbul’da peş peşe uyarılar!
AKOM’un ardından İstanbul Valiliği’nden de "kuvvetli ve gök gürültülü sağanak" uyarısı geldi.
AKOM’un ardından İstanbul Valiliği’nden de "kuvvetli ve gök gürültülü sağanak" uyarısı geldi.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine yer verildi.
Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.
AKOM’un uyarısında da şu ifadeler yer almıştı:
- “İstanbul genelinde bu akşam itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin edilmektedir.
- Cumartesi akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli ve Karadeniz’e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüp) çok kuvvetli olabileceği öngörülmektedir.
- Kuvvetli yağışlar nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir.”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23