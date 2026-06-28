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İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

İstanbul'un Silivri ilçesinde arazide yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

#1
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

#3
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.

#4
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

İşte olay yerinden görüntüler...

#6
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

İşte olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

İşte olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...

İşte olay yerinden görüntüler...

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