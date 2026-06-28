İstanbul'da otluk alanda yangın! Yerleşim yerlerinin dibinde...
İstanbul'un Silivri ilçesinde arazide yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Silivri ilçesinde arazide yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi istendi.
Yerleşim yerlerine yakın olan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
İşte olay yerinden görüntüler...
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