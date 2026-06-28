Bakan Memişoğlu açıkladı! Sigara illetine yeni düzenleme geliyor

Halen daha çok büyük bir yük var. Günde 3 milyon hasta bakıyoruz. Her bir Türk vatandaşı 12,4 kez sağlık sisteminden yararlanıyor senede. Biz Avrupa'ya göre iki kat hastaneye gidiyoruz. Biz diyoruz ki "Önce aile hekiminize gidin." Çocuğunuz haylaz diyelim, gidip uzmandan görüş alıyorsunuz. Ücretsiz diyetisyen hizmeti de alıyorsunuz. Biz toplumumuzdan Sağlıklı Hayat Merkezleri'ni ziyaret etmelerini bekliyoruz. Toplum bizden sağlık talep etsin, tesislerimize gitsinler ve "Ben sağlıklı kalmak istiyorum" desinler. Bugün Türkiye'de kamu hastanelerinde 7 günde MR randevusu veriyoruz. Eğer acilse o zaten acilde çekiliyor. Bizim elektronik sistemimizde tüm kayıtlar var. Sağlıkta her şeyi bir veri ile yönetiyoruz. Neresi ulaşılamıyorsa oraya yönelik çalışma yapıyoruz. Biz hastane yaparken de bu veriye göre yapıyoruz. Bu veri esasında dünyada böyle bir sistem yok. Eskiden herkesin elinde röntgen filmi vardı, şimdi var mı? Yok. Doktorlar artık her şeyi e-nabız sisteminden görüyor. Bir kaç ülke ile biz kendimizi kıyaslayabiliriz. Türkiye bu altyapısıyla gerçekten çok büyük bir yol katetmiştir.