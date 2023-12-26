2023-12-26 09:39:37 İstanbul’da nefes kesen manzara
İstanbul'da dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile birlikte görüntülendi.
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İstanbul'da dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile birlikte görüntülendi.
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