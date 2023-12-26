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İstanbul’da nefes kesen manzara

2023-12-26 09:39:37
İstanbul’da nefes kesen manzara

İstanbul'da dolunay, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile birlikte görüntülendi.

#1
Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

#2
Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

#3
Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

#4
Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

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Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

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Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

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Foto - İstanbul’da nefes kesen manzara

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