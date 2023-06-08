İstanbul'da korkutan görüntü! Öbek öbek arılar şehri istila etti!

"İSTANBUL’DA ŞU ANA KADAR CİDDİ VAKA, RAPOR EDİLMİŞ DURUM SÖZKONUSU DEĞİL" Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, “Bu zararlı bir durum değil, insanlar oğul vermiş arılara yaklaşmadığı sürece. Tabi ki bunun en kısa sürede oradan kaldırılması, toplanması gerekir ki daha sonra o alan arı tarafından bir ev olarak benimsendiğinde arıların tipik olarak bir evini koruma davranışı vardır. Yaklaşan her canlıya sokmak suretiyle saldırmaya başlarlar. Onun dışında çok ciddi bir kaygılanacak durum olduğunu söyleyemeyiz. Benim gördüğüm kadarıyla İstanbul’da şu ana kadar çok ciddi vaka, olarak kaydedilmiş, rapor edilmiş durum söz konusu değil. Devam ettiği sürece sayıları artabilir ama ne İstanbul’da bu ne İstanbul’da bal arısı nüfusunun arttığını gösteriyor ne de başka bir durumu gösteriyor. Tipik olarak mevsimsel sürecin bir devamı" diye konuştu.