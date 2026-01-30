  • İSTANBUL
İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!
Giriş Tarihi:

İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 60 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, AKOM İstanbul'a ne zaman kar yağacağını duyurdu.


Foto - İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

İstanbul'a kar tekrar geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.


Foto - İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

AKOM UYARDI: İSTANBUL'A KAR GELİYOR AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise kar yağışı bekleniyor.


Foto - İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar hızla düşecek.


Foto - İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

HAFTANIN SON İŞ GÜNÜ YAĞMURLU GEÇECEK Bugün gün içerisinde en düşük 11 ve en yüksek 13 derece sıcaklıklar görülecek. Günün devamının hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.


Foto - İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR Cumartesi günü sıcaklıkların hissedilir seviyede düşeceği öngörülüyor. Değerlerin en düşük 6 ve en yüksek 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.


Foto - İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!

KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR Yeni haftayla beraber AKOM, sıcaklıkların 1-5 derece aralığına gerileyeceğini belirtti. Sıcaklıkların daha da düşmesiyle karla karışık yağış geçişi öngörülüyor. kaynal: Ensonhaber

