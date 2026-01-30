İstanbul'da kar kapıya dayandı! AKOM o günü işaret etti!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 60 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, AKOM İstanbul'a ne zaman kar yağacağını duyurdu.
İstanbul'a kar tekrar geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.
AKOM UYARDI: İSTANBUL'A KAR GELİYOR AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 2 Şubat Pazartesi günü karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı günü ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, hafta sonundan itibaren sıcaklıklar hızla düşecek.
HAFTANIN SON İŞ GÜNÜ YAĞMURLU GEÇECEK Bugün gün içerisinde en düşük 11 ve en yüksek 13 derece sıcaklıklar görülecek. Günün devamının hafif yağmurlu geçmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR Cumartesi günü sıcaklıkların hissedilir seviyede düşeceği öngörülüyor. Değerlerin en düşük 6 ve en yüksek 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
KAR İSTANBUL'A GERİ DÖNÜYOR Yeni haftayla beraber AKOM, sıcaklıkların 1-5 derece aralığına gerileyeceğini belirtti. Sıcaklıkların daha da düşmesiyle karla karışık yağış geçişi öngörülüyor. kaynal: Ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23