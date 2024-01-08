İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak “Murat Kurum” itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

- CHP ve Memleket Partisi işbirliği yapsın istiyorsunuz değil mi? Aynen, onu istiyoruz. - CHP de sıcak. Ben de öyle görüyorum. Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım. İstanbul dahil mi? - Gerekirse. Ben diyorum ki “Olmasın.” İsim veremem ama “Beni İBB’ye aday yap” diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum. Nasıl bir ittifak arzuluyorsunuz? - Onurlu bir ittifak. Biz gidip CHP’ye “Şunu ver” demeyeceğiz. Öyle bir talebimiz yok.