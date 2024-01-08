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Medya
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İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak "Murat Kurum" itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

2024-01-08 14:18:24
İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak “Murat Kurum” itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Önce Ekrem İmamoğlu, sonra Özgür Özel'le görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, istediğini alabilmek için CHP'ye aba altından sopa gösterdi. CHP'ye katılıp katılmayacağı sorusuna kapıyı açık bırakan Muharrem İnce, CHP'den istediklerini alabilmek için de aba altından sopa göstermeyi ihmal etmedi. Daha önce İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan İce, "İstanbul içi 'Beni İBB’ye aday yap' diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum." dedi.

#1
Foto - İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak "Murat Kurum" itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, önce Ekrem İmamoğlu, sonra da CHP lideri Özgür Özel’le görüştü. Memleket Partisi'nin CHP ile birleşmeyi tartıştığı günlerde Muharrem İnce'den dikkat çeken bir çıkış geldi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklayan Muharrem İnce, Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada İstanbul için aba altından sopa gösterdi. İşte İnce röportajından dikkat çeken başlıklar...

#2
Foto - İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak "Murat Kurum" itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

- CHP ve Memleket Partisi işbirliği yapsın istiyorsunuz değil mi? Aynen, onu istiyoruz. - CHP de sıcak. Ben de öyle görüyorum. Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım. İstanbul dahil mi? - Gerekirse. Ben diyorum ki “Olmasın.” İsim veremem ama “Beni İBB’ye aday yap” diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum. Nasıl bir ittifak arzuluyorsunuz? - Onurlu bir ittifak. Biz gidip CHP’ye “Şunu ver” demeyeceğiz. Öyle bir talebimiz yok.

#3
Foto - İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak "Murat Kurum" itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

İzmir’in adı geçiyor. “Muharrem İnce istiyor” dediler. - Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil. CHP’ye katılmanız söz konusu olabilir mi? - Onu isteyenler de var, istemeyen de var.

#4
Foto - İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak "Murat Kurum" itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Seçim öngörünüz nedir? - AK Parti çok iyi hazırlanıyor. (…) Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar.  Ankara ve İstanbul? - Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar. 

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