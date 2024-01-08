2024-01-08 14:18:24 İstanbul'da İmamoğlu'nu destekleyeceklerini günler öncesinden açıklamıştı! Muharrem İnce’den Türkiye’yi sarsacak “Murat Kurum” itirafı! Çok ama çok şaşıracaksınız
Önce Ekrem İmamoğlu, sonra Özgür Özel'le görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, istediğini alabilmek için CHP'ye aba altından sopa gösterdi. CHP'ye katılıp katılmayacağı sorusuna kapıyı açık bırakan Muharrem İnce, CHP'den istediklerini alabilmek için de aba altından sopa göstermeyi ihmal etmedi. Daha önce İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan İce, "İstanbul içi 'Beni İBB’ye aday yap' diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum." dedi.