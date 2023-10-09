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Yaşam
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İstanbul'da domuz şaşkınlığı

2023-10-09 16:02:42
İstanbul'da domuz şaşkınlığı

İstanbul Sarıyer'de yaban domuzları yol kenarına inerek çöplerden yiyecek aradı. O anlar ise objektiflere yansıdı.

#1
Foto - İstanbul'da domuz şaşkınlığı

Sarıyer’de yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yol kenarına kadar inerek çöpleri karıştırdı.

#2
Foto - İstanbul'da domuz şaşkınlığı

Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir sürücünün kedi çağırır gibi, "Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü.

#3
Foto - İstanbul'da domuz şaşkınlığı

O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

#4
Foto - İstanbul'da domuz şaşkınlığı

Sarıyer Bahçeköy'de geçtiğimiz günlerde yol kenarında iki tanede yaban domuzu görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen yaban domuzları, bir süre dolandıktan sonra yol kenarında bulunan çöplerin içinde yemek aradı.

#5
Foto - İstanbul'da domuz şaşkınlığı

Bu sırada oradan geçen bir sürücü aracını yol kenarına çekerek domuzları görüntülemeye başladı. Domuz görünce şaşkına dönen sürücü, "Gel çöpe mi geliyorsun, nereye gidiyorsunuz. Pisi pisi. Gel gel" demesi güldürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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