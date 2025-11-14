İstanbul’da dengeleri değiştirecek adım ortaya çıktı! Bakan Kurum ilk kez açıkladı

  • İSTANBUL
Emlak Rehberi
13
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Deprem bölgesine ilişkin son tabloyu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonu itibarıyla teslim edilen konutların 450 bini aşacağını bildirdi. “Yüzyılın Konut Projesi”nde başvuruların 3 milyona dayandığını söyleyen Bakan Kurum, ilk anahtarların deprem bölgesinde teslim edileceğini ifade etti. Muhalefetin projelere yönelik eleştirilerine karşı da net konuşan Kurum, İstanbul için 15 bin kiralık konut hazırlığının başladığını duyurarak şehirdeki barınma sorununa güçlü bir çözüm mesajı verdi.

#1
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

#2
DEPREM BÖLGESİNDE YARIN 350 BİNİNİNCİ KONUT TESLİM, YILSONUNDA 450 BİNİ AŞACAK Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz. Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi."

#3
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk.

#4
Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz. Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi."

#5
"ADIYAMAN'DA YARIN 350 BİNİNCİ KONUTUN TESLİMİ OLACAK" Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmanın, Türkiye'den başka dünyada hiçbir devletin başaramayacağı bir çalışma olduğu vurgulayarak, yuvasına kavuşmayan kimsenin kalmayacağını belirtti.

#6
Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Adıyaman'da yarın 350 bininci konutun teslimi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak."

#7
MUHALEFETE SERT TEPKİ: YAPTIĞIMIZ PROJELERİN MAKETİNİ YAPAMAZLAR Bakan Kurum, muhalefet partisinin masa başında üretilen yalanlar, algılar ve iftiralarla siyaset yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

#8
"Yaptığımız projemizin maketini yapmazlar. Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey. Devlet burada; İskenderun'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta... Türkiye Cumhuriyeti, dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koydu. CHP'ye tavsiyemiz, 86 milyonun mutluluğuna ortak olmalarıdır. Aksi halde, 86 milyon yaptıklarını yüzlerine vuracaktır."

#9
YÜZYILIN KONUT PROJESİ: BAŞVURULAR 3 MİLYONA YAKLAŞTI "Yüzyılın Konut Projesi" hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

#10
"Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. Bizim referansımız milletimiz. Milletimiz bizim ne söylediysek gerçekleştireceğimiz çok iyi biliyor. Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımız bu konutlara erişebilecek. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız. 29 Aralık'ta kuralarımızı çekmeye başlayıp vatandaşımız hak sahibi yapmak istiyoruz. Deprem bölgesine ilk teslimleri 2026 yılı içerisinde, diğer illerde ise Mart 2027 itibarıyla konutlarımızı teslim edeceğiz."

#11
İSTANBUL'A MÜJDE: 15 BİN KİRALIK KONUT Bakan Kurum, geri dönüşüm kapsamında İstanbul'da 924 bin konutu teslim edildiğini ve 2 milyon 300 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini bildirdi. Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti:

#12
"İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız."

