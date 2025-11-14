Haber Merkezi Giriş Tarihi: İstanbul’da dengeleri değiştirecek adım ortaya çıktı! Bakan Kurum ilk kez açıkladı
Deprem bölgesine ilişkin son tabloyu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonu itibarıyla teslim edilen konutların 450 bini aşacağını bildirdi. “Yüzyılın Konut Projesi”nde başvuruların 3 milyona dayandığını söyleyen Bakan Kurum, ilk anahtarların deprem bölgesinde teslim edileceğini ifade etti. Muhalefetin projelere yönelik eleştirilerine karşı da net konuşan Kurum, İstanbul için 15 bin kiralık konut hazırlığının başladığını duyurarak şehirdeki barınma sorununa güçlü bir çözüm mesajı verdi.