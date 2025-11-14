İstanbul’da dengeleri değiştirecek adım ortaya çıktı! Bakan Kurum ilk kez açıkladı

DEPREM BÖLGESİNDE YARIN 350 BİNİNİNCİ KONUT TESLİM, YILSONUNDA 450 BİNİ AŞACAK Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz. Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi."