İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ! NO: 35065512- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DİLRUBA, FESLEĞEN, HÜDAVENDİGAR, KONAK ÇIKMAZI, KÖŞK, MERKEZ ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SUSAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, ÇEŞMİNAZ sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.LALE, 1.ONUR, 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 311.ÇIKMAZI, 315., 317., 318., 321., 322., 323, 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AKDOĞAN, AKTEPE, ASLAN, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BEYTEPE, BOZTEPE, BİLGE, DURAK, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ENGİN, ERDEM, ERGANİ, ERGUVAN, GÖZTEPE, GÜLAY, GÜLDERE, GÜLİSTAN, GÜREL, KARANFİL, KARTOPU, LEYLAK, MENEKŞE, MER bölgelerinde 23/09/2023 02:00:00 - 23/09/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.