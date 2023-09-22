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İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

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İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

2023-09-22 19:06:33
İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

İstanbul'un bu bölgelerinde yaşayanlar hazırlıklı olsun! BEDAŞ tarafından yapılan son açıklamaya göre yarın sabah saatlerinde başlayacak elektrik kesintisi tüm gün devam edecek! İşte detaylar

#1
Foto - İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

BEDAŞ ve AYEDAŞ düzenli olarak elektrik kesintileri hakkında bilgi vermeye devam ediyor. Aktarılan son habere göre İstanbul 23 Eylül elektrik kesintisi belli oldu. Yarın gün içerisinde elektrik kesintisinin yaşanacağı yoğun ilçeler az önce tek tek açıklandı.

#2
Foto - İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! İstanbul’da meydana gelecek elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklandı. BEDAŞ’ın elektrik kesintisinin en sık Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerinde yaşanacağı ifade edildi. İşte o ilçelerdeki elektrik kesintilerinin detayları:

#3
Foto - İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ! NO: 35050550- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALAGEYİK, ALTAY, ATLAS, BALİBEY , BILDIRCIN, GELİNCİK, GÖKALP, GÜVERCİN, KANARYA, KUĞU, LERZAN, LEYLEK, MARTI, PALAMUT, SAKA, SULTAN, SÜLÜN, TALATPAŞA, YENİKÖY, YILMAZ, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZYUVA sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#4
Foto - İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

NO: 35050552- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ALTAN, AZER, BEHİCE, BEYKAN, CENAP, HATMİ, KANDİLLİ, SERKAN, UTKU, YEŞİLBELDE sk bölgelerinde 23/09/2023 09:00:00 - 23/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35068133- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 23/09/2023 09:30:00 - 23/09/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#5
Foto - İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

NO: 35068139- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 23/09/2023 10:30:00 - 23/09/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 35068146- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 23/09/2023 11:30:00 - 23/09/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

#6
Foto - İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar: Elektrik kesintisi yarın sabah başlayıp akşama kadar saatlerce devam edecek

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ! NO: 35065512- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DİLRUBA, FESLEĞEN, HÜDAVENDİGAR, KONAK ÇIKMAZI, KÖŞK, MERKEZ ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SUSAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, ÇEŞMİNAZ sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.LALE, 1.ONUR, 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 311.ÇIKMAZI, 315., 317., 318., 321., 322., 323, 324., 325., 326., 327., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AKDOĞAN, AKTEPE, ASLAN, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BEYTEPE, BOZTEPE, BİLGE, DURAK, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ENGİN, ERDEM, ERGANİ, ERGUVAN, GÖZTEPE, GÜLAY, GÜLDERE, GÜLİSTAN, GÜREL, KARANFİL, KARTOPU, LEYLAK, MENEKŞE, MER bölgelerinde 23/09/2023 02:00:00 - 23/09/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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