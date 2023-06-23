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Yaşam
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İstanbul’da bayram trafiği başladı

2023-06-23 18:36:36
İstanbul’da bayram trafiği başladı

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşların oluşturduğu araç trafiği başladı.

#1
Foto - İstanbul’da bayram trafiği başladı

İstanbul’da Kurban Bayramı tatili öncesi Tuzla E-5 karayolu üzerinde trafik yoğunluğu başladı.

#2
Foto - İstanbul’da bayram trafiği başladı

Yarından itibaren başlayan Kurban Bayramı tatilini, tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bugünden yola çıktı.

#3
Foto - İstanbul’da bayram trafiği başladı

Mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 64 olarak ölçümlendi.

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