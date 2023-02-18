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İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

2023-02-18 15:44:53
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

İstanbul Valiliği, tahliye kararı alınan okullarla ilgili açıklama yaptı.

#1
Foto - İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.

#2
Foto - İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1.351’inin de riskli olduğu tespit edildi.

#3
Foto - İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

- 367'si yıkılıp yeniden yapıldı 87 okul güçlendirildi - Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769’u güçlendirildi, 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

#4
Foto - İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

- Geçen yıl 35 okulda çalışmalar başlamıştı - Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35’indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

#5
Foto - İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

- Kalan 93 riskli okuldaki öğrenciler tahliye edilecek - Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

#6
Foto - İstanbul'da 93 okula tahliye kararı

Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar. Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51.995 öğrencimiz ve 2.765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun.

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