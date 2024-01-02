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İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

2024-01-02 09:42:58
İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

Türkiye'nin doğusu kar altında iken batısı kara hasret kaldı. İstanbul için ise meteoroloji uzmanlarından kar müjdesi geldi. Kerem Ökten, "11 Ocak'ta kar fırtınası geliyor, son 7 yılın en yoğun kar yağışı olacak" derken, Prof. Dr. Orhan Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında" dedi. İşte meteorolojiden son uyarılar...

#1
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

Yeni yıl öncesi İstanbul için beklenen kar yağışı gelmezken, İstanbul'a karın yağacağı tarih neredeyse kesinleşti gibi. Kerem Ökten "kesin tarihi veriyorum" deyip son 7 yılın en güçlü kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu. Orhan Şan, o tarih için "yüzde 60 ihtimal" dedi. Meteoroloji ise bugün için Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 47 şehirde sağanak yağış alarmı verdi. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

#2
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan 7 günlük hava durumu tahminlerine göre yağışlar hafta boyu sürecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre salı günü (bugün) yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen o iller;

#3
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

İşte bugün yağış alacak iller... Kırklareli, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Giresun, Sivas, Nevşehir.

#4
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

İstanbul için görüş birliğine vardılar İstanbul için yılbaşı öncesi beklenen kar yağışı gelmedi. Yeni yıla girilmesinin ardından hava hareketlerinde çarpıcı gelişmelerin yaşandığını belirten meteoroloji uzmanlar, kar yağışı için muhtemel tarih konusunda fikir birliğine vardı.

#5
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

İstanbul'a kar 11 Ocak'ta geliyor Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'da Kar için kesin tarih veriyorum. 11 Ocak..." ifadelerini kullanarak, tarihi şehrin beyaz örtüye bürüneceği günü duyurdu.

#6
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

Son 7 yılın en şiddetli kar yağışı olabilir Kerem Ökten, 2017 yılında yaşanan ve son yılların en yüksek kar yağışının gerçekleştiği dönemlere ait görseller ve paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar, takipçileri tarafından 7 yıl önce meydana gelen kar yağışına benzer bir şiddette kar fırtınasının İstanbul'u beklediği yorumlarına neden oldu.

#7
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

Orhan Şen: 10-11 Ocak'ta yüzde 60 ihtimalle... Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 10 gün içerisinde kar ihtimalinin olduğunu vurguladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Prof. Dr. Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında." dedi.

#8
Foto - İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu

İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu: 11 Ocak... İlerleyen günlerde İstanbul için kar yağışı olasılığın güncelleyeceğini belirten Orhan Şen, "Gün yaklaştıkça yüzde artabilir de azalabilir de. Biliyorsunuz ben sağlamcıyım. Hepinize tekrar iyi yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

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