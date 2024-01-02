2024-01-02 09:42:58 İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Son 7 yılın en büyüğü olacak! 'Kesin tarih' diye duyurdu
Türkiye'nin doğusu kar altında iken batısı kara hasret kaldı. İstanbul için ise meteoroloji uzmanlarından kar müjdesi geldi. Kerem Ökten, "11 Ocak'ta kar fırtınası geliyor, son 7 yılın en yoğun kar yağışı olacak" derken, Prof. Dr. Orhan Şen, "10-11 Ocak gibi İstanbul'a kar gelebilir. Bu tahminin gerçekleşme olasılığı bugün için yüzde 60 civarında" dedi. İşte meteorolojiden son uyarılar...