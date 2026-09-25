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İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

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İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

CHP’de son dönemde yaşanan ayrışmalar ve peş peşe gelen istifalar tartışılmaya devam ederken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılması ve Ankara’daki 7 ilçe belediye başkanının da istifa etmesini değerlendiren Övür, CHP yönetiminin parti içerisinde başka siyasi yapılara yakın duran isimleri göremediğini savundu. Övür, “CHP bu gerçeğin farkında değil ki, içinde başka bir partiye çalışan ‘Truva atları’nı görmüyor ve gereğini yapmıyor” diye yazdı.

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#1
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi hareketlilik sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa ederek siyasi hayatına bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı daha CHP'den ayrıldı. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ belediye başkanları görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'nin İstanbul ve Ankara'daki siyasi tablosunu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

ÖVÜR: CHP'NİN ELİNDE NE KALDI? Övür, CHP'nin son yıllarda öne çıkardığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden parti yönetiminin siyasi tercihlerini sorguladı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından parti içinde kendi siyasi gücünü oluşturmaya yöneldiğini savunan Övür, Mansur Yavaş'ın ise farklı bir siyasi yol izlemekle birlikte CHP içerisinde bağımsız bir siyasi ağırlık oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Övür, yaşanan son gelişmelerin ardından şu soruyu gündeme taşıdı: “Peki CHP ne kazandı, CHP'nin elinde ne kaldı?”

#3
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

MANSUR YAVAŞ'IN ARDINDAN İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ CHP açısından son kırılma Ankara'da yaşandı. Mansur Yavaş, 23 Eylül'de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu. Yavaş kararının öfkeyle alınmadığını belirterek uzun süredir devam eden siyasi ve hukuki tartışmalara işaret etti. Ayrıca seçmenin yalnızca adaylara değil siyasi iradeye de oy verdiğini belirterek başka bir partiye geçmek yerine bağımsız kalacağını açıkladı. Yavaş'ın ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da CHP üyeliğinden istifa etti.

#4
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

“SAĞDAN GELEN İKİ AKTÖR DE ÇEKİP GİTTİ” Övür ise yaşananları CHP'nin uzun yıllardır uyguladığı siyasi stratejinin sonucu olarak değerlendirdi. CHP'nin kendi siyasi kadrolarını yetiştirmek yerine farklı siyasi geleneklerden gelen isimleri öne çıkardığını savunan Övür, bunun parti açısından beklenen sonucu vermediğini ileri sürdü. “Sağdan gelen ve ‘lider’ payesi verilen iki aktör de çekip gitti” değerlendirmesini yapan Övür, başka partilerden gelen siyasetçilerin CHP içerisinde kendi siyasi alanlarını oluşturmasına izin verildiğini savundu. Övür bu durumu “dükkân içinde dükkân açmak” benzetmesiyle anlattı.

#5
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

“AK PARTİ'Yİ ZAYIFLATACAĞIM DERKEN KENDİSİNİ ZAYIFLATTI” Övür'ün yazısındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri de CHP'nin uzun yıllardır izlediği seçim stratejisine ilişkin oldu. CHP'nin farklı siyasi tabanlara ulaşmak ve AK Parti karşısında daha geniş bir seçmen kitlesi oluşturmak amacıyla parti dışından gelen aktörlere alan açtığını belirten Övür, bu politikanın bugün CHP'nin kendi iç bütünlüğünü tartışılır hale getirdiğini savundu. Övür, “CHP, ‘AK Parti'yi zayıflatacağım’ derken kendisini zayıflattı” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

ÖVÜR'DEN “TRUVA ATLARI” ÇIKIŞI Sabah yazarının yazısında en dikkat çeken bölüm ise CHP içerisindeki bazı belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmesi oldu. Övür, bazı belediye başkanlarının CHP kimliği taşımasına rağmen siyasi olarak başka yapılara yakın hareket ettiğini öne sürdü. Övür şunları yazdı: “Hâlâ bunca badire atlatan CHP bu gerçeğin farkında değil ki, içinde başka bir partiye çalışan ‘Truva atları’nı görmüyor ve gereğini yapmıyor.” Ardından tartışmayı daha da ileri taşıyan Övür, “Sahi şu anda kaç belediye başkanı CHP kimliği altında Yeni Parti'ye çalışıyor?” sorusunu yöneltti.

#7
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

İSTANBUL'DAN İZMİR'E BELEDİYE BAŞKANLARINI İŞARET ETTİ Övür, değerlendirmesinde yalnızca Ankara'yı işaret etmedi. Muğla, Antalya, İstanbul'un ilçeleri ve İzmir'deki bazı belediye başkanlarının da siyasi pozisyonlarının sorgulanması gerektiğini savunan Övür, CHP yönetiminin parti içerisindeki siyasi ayrışmayı yeterince dikkate almadığı görüşünü dile getirdi. Bu değerlendirmeler Övür'ün siyasi yorumları niteliğinde; yazısında söz konusu belediye başkanlarının başka bir parti adına çalıştığını kanıtlayan somut bir belge sunulmadı.

#8
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

CHP'DEKİ AYRIŞMA TARTIŞMASI BÜYÜYOR Mansur Yavaş'ın istifasıyla birlikte Ankara'da başlayan hareketlilik CHP içerisindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yavaş'ın ardından 7 ilçe belediye başkanının daha partiden ayrılmasıyla Ankara'daki siyasi dengeler değişirken gözler CHP yönetiminin bundan sonraki adımlarına çevrildi.

#9
Foto - İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

Mahmut Övür ise yaşanan gelişmeleri CHP'nin yıllardır izlediği siyasi strateji üzerinden değerlendirerek parti yönetimine şu mesajı verdi: “Bu garabeti Yeni Parti umursamıyor, bari onca badire atlatan CHP umursasa ve siyaset adına bir ders çıkarsa... Yoksa işi çok zor...”

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