İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor

ÖVÜR'DEN “TRUVA ATLARI” ÇIKIŞI Sabah yazarının yazısında en dikkat çeken bölüm ise CHP içerisindeki bazı belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmesi oldu. Övür, bazı belediye başkanlarının CHP kimliği taşımasına rağmen siyasi olarak başka yapılara yakın hareket ettiğini öne sürdü. Övür şunları yazdı: “Hâlâ bunca badire atlatan CHP bu gerçeğin farkında değil ki, içinde başka bir partiye çalışan ‘Truva atları’nı görmüyor ve gereğini yapmıyor.” Ardından tartışmayı daha da ileri taşıyan Övür, “Sahi şu anda kaç belediye başkanı CHP kimliği altında Yeni Parti'ye çalışıyor?” sorusunu yöneltti.