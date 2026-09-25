İstanbul ve Ankara hesabı CHP’yi vurdu! Kendi eliyle büyüttü şimdi bedel ödüyor
CHP’de son dönemde yaşanan ayrışmalar ve peş peşe gelen istifalar tartışılmaya devam ederken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılması ve Ankara’daki 7 ilçe belediye başkanının da istifa etmesini değerlendiren Övür, CHP yönetiminin parti içerisinde başka siyasi yapılara yakın duran isimleri göremediğini savundu. Övür, “CHP bu gerçeğin farkında değil ki, içinde başka bir partiye çalışan ‘Truva atları’nı görmüyor ve gereğini yapmıyor” diye yazdı.