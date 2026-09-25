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Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı

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Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve Denizkurdu-I Tatbikatı'nda su üstü hedefini başarıyla imha eden PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Türk savunma sanayiinin yeni gözdesi olarak adını yazdırdı. Düşük radar kesit alanı ve özel kaplama teknolojisi sayesinde radarları tamamen kör eden sürü sistemli araç, 40 knotu aşan hızıyla nefes kesti. Taşıdığı 100 kilogramlık yüksek tahrip gücüne sahip harp başlığı ve 200 deniz milini aşan menziliyle PİRANA, deniz savaşlarında çığır açmaya hazırlanıyor.

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Foto - Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı

MKE'den yapılan açıklamaya göre, Tuzla sınıfı karakol gemisine yerleştirilen komuta kontrol konsolu üzerinden yönlendirilen PİRANA, yüksek tahrip gücüne sahip 100 kilogram ağırlığındaki canlı harp başlığıyla ilk kez su üstündeki hedefe taarruz gerçekleştirerek başarıyla imha etti. Kamikaze insansız deniz aracı PİRANA, tekli kullanımın yanı sıra sürü konseptiyle de harekat icra etme kabiliyetine sahip. Sürü halinde görev yapan PİRANA'lar, düşük radar kesit alanı sağlayan tasarım ve özel kaplama özellikleri sayesinde tespit edilme riskini azaltarak hedefe yaklaşabiliyor.

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Foto - Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı

Hedef bölgesinde gerçekleştirdikleri manevralarla düşman radar ve savunma sistemlerinin dikkatini dağıtarak, hedeflerin etkili şekilde imha edilmesine imkan sağlıyor. MKE PİRANA, radyo frekans (RF) ve (SATCOM) uydu iletişimi sayesinde uzaktan kumandalı ya da otonom mod ile operasyon gerçekleştirebiliyor. Uydu kontrol kabiliyeti sayesinde coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldıran sistem, uzun mezilde kesintisiz olarak sevk ve idare edilebiliyor.

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Foto - Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı

Ayrıca, 40 knotun üzerindeki hızı ve yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hızlı müdahale gerektiren senaryolarda önemli avantaj sağlayan PİRANA, taşıdığı 100 kilogram ağırlığındaki harp başlığıyla 200 deniz milini aşan görev menzili ile uzun mesafelerde de görevini başarıyla yapıyor.

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