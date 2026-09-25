Denizlerin gizli katili radarları felç etti! Türkiye’nin gururu PİRANA hedefi tek vuruşta paramparça yaptı
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ve Denizkurdu-I Tatbikatı'nda su üstü hedefini başarıyla imha eden PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Türk savunma sanayiinin yeni gözdesi olarak adını yazdırdı. Düşük radar kesit alanı ve özel kaplama teknolojisi sayesinde radarları tamamen kör eden sürü sistemli araç, 40 knotu aşan hızıyla nefes kesti. Taşıdığı 100 kilogramlık yüksek tahrip gücüne sahip harp başlığı ve 200 deniz milini aşan menziliyle PİRANA, deniz savaşlarında çığır açmaya hazırlanıyor.