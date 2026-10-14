116 yolcu bulunuyor! Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı. Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Tebriz'e acil iniş yaptı. Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Tebriz Uluslararası Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hadi Necati konuya ilişkin bilgi verdi.
Necati, İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere havalanan İran Airtour Havayollarının 9700 sefer sayılı uçağının teknik arıza nedeniyle yerel saatle 18.00'de Tebriz Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığını belirtti.
Uçaktaki 116 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren İranlı yetkili, uçaktaki teknik arızanın giderilmesi veya yolcular için alternatif bir uçuş sağlanması amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
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