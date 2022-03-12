2022-03-12 23:14:34 İstanbul kara teslim!
İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırdı.
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırdı.
Avrupa Yakası'nda TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerinde yoğun kar yağışı görülürken, Alibeyköy Cep Otogarı'nda otobüs çıkışları durduruldu.
Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden bağlantı yolunda seyreden araçlar da şiddetli kar nedeniyle yolda kaldı. Birçok kişi araçlarından inerek, yolda kalan araçları itmeye başladı.
Kentin turizm merkezlerinden İstiklal Caddesi'nde ise kar yağışına rağmen turist yoğunluğunun fazla olduğu gözlendi.
Anadolu Yakası'nda Ümraniye ilçesinde sürücüler kar nedeniyle otoyolda ilerlemekte zorlandı. E5 Bostancı ve Kadıköy arasında ise trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Anadolu Yakası’nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, E-5 karayolunda mahsur kalan araçlar dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri zor durumda bıraktı. Beşiktaş'ta Dolmabahçe Tüneli'nde bir anda kilitlenen trafikte kalan sürücüler, yolda ilerlemeyi beklerken kartopu oynadı.
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
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