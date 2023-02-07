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Yaşam
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İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

2023-02-07 20:33:30
İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini iyice artırdı. Kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Vali Ali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00'dan sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." uyarısında bulundu. AKOM tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahmini sonrasında, İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği belli oldu. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek?

#1
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kentte kar yağışı devam ederken, Anadolu Yakası'nda ağırlıklı olmak üzere yer yer fırtına etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Tepesi ile Beykoz'un yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

#2
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

Bağlantı yollarının açık olduğu TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda ara sokaklarda ise aşırı buzlanmaya bağlı olarak sürücüler zor anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yaşanırken, ana yollarda sürücüler güçlükle ilerledi.

#3
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

Karla karışık yağmur nedeniyle sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalıştığı görüldü.TEM Ümraniye Kavşağında ani bastıran tipi nedeniyle yol kapandı. Çok sayıda araç yolda kaldı, bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede önlem aldı, kar küreme araçlarıyla ters yönden ilerleyen ekipler, yolu açmaya çalışıyor.

#4
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ümraniye'nin Alemdağ, Sütçü İmam ve Küçüksu caddelerinde trafik durma noktasına geldi.Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı. Libadiye Caddesi'nde birçok sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.

#5
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

Sultanbeyli, Sancaktepe, Kartal ve Pendik ilçeleri sınırlarında olan Aydos Ormanı'nda da yoğun kar yağışı etkili oluyor.Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi Sağlık Sokak'ta ise buzlanma nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı. Bayrampaşa'da buzlanan yolda bazı araçlar ilerleyemedi. Yolda kalan İETT otobüsleri, ambulans ve diğer araçlar için belediye ekibi çalışma yürütüyor.

#6
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı beyaza büründü. Rüzgar ve kar yağışı nedeniyle Taksim Meydanı’nda vatandaşlar yürümekte güçlük yaşadı. Yağış nedeniyle ana yollarda trafik akışında sorun yaşanmazken yol kenarlarının karla kaplandığı görüldü. Pendik ilçesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar ve araçların üstü karla kaplandı. Sabah işe gitmek için yürüyen ya da duraklarda bekleyen vatandaşlar beyaz kar manzarası ile karşılaştı.

#7
Foto - İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini ifade ederek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarı yaptı. AKOMDAN HAVA TAHMİNİ RAPORU İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından haftalık hava tahmini raporu yayımlandı. 7 Şubat (bugün), metrekareye 5-16 kg arası yağış düşmesi beklenirken rüzgar da poyrazdan kuvvetli, aralıklarla fırtına şeklinde (30-65km/s) esmesi öngörülüyor.

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