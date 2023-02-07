İstanbul için kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, kar yağışı etkili oluyor! AKOM hava durumu raporu

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini iyice artırdı. Kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Vali Ali Yerlikaya, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. Saat 19.00'dan sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." uyarısında bulundu. AKOM tarafından yayınlanan haftalık hava durumu tahmini sonrasında, İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceği belli oldu. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek?