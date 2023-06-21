İstanbul için korkunç senaryo! ‘O ilçeyi komple denize süpürür’

"Baraj deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte" Depremle birlikte riskin her zaman olacağını da ifade eden Başkan Akgün, “Depremin büyüklüğünü bilemediğimiz için her zaman için risk vardır. Biz 11 Şubat 2021’de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz. Büyük bir depremde bu gövde de bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atarak süpürür. Birçok çalışmalar yapıldı bize gövdenin deniz tarafında yapılan kazık sistemi ile ilgili iyileştirilme hakkında bilgiler verildi ve ihale aşamasına gelindiği bildirildi. Şu anda henüz bir çalışma başlamadı. Allah korusun büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.