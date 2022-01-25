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İstanbul dünya basınında

2022-01-25 05:26:27
İstanbul dünya basınında

İstanbul'u adeta felç eden yoğun kar yağışı, dünya basınında da haber oldu.

#1
Foto - İstanbul'un farklı bölgelerinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'un farklı bölgelerinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.

#2
Foto - Vatandaşlar trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük çekiyorlar. Birçok bölgede ulaşım durmuş vaziyette.

Vatandaşlar trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük çekiyorlar. Birçok bölgede ulaşım durmuş vaziyette.

#3
Foto - İstanbul'daki kar dünya basınına yansıdı Bu durum dünya basınının da dikkatini çekmiş durumda.

İstanbul'daki kar dünya basınına yansıdı Bu durum dünya basınının da dikkatini çekmiş durumda.

#4
Foto - Çeşitli medya portalları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarının getirdiği zorlukları manşetlerine taşıdı.

Çeşitli medya portalları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarının getirdiği zorlukları manşetlerine taşıdı.

#5
Foto - The National UAE, yaptığı haberde,

The National UAE, yaptığı haberde, "İstanbul'u yoğun kar yağışı vurdu." dedi.

#6
Foto - Reuters ise,

Reuters ise, "İstanbul havalimanın da kar uçuşları durdurdu, yolları kapattı." başlığını kullandı.

#7
Foto - Middle East Eye,

Middle East Eye, "Türkiye: İstanbul havalimanı kar yağışı nedeniyle kapatıldı." Middle East Monitor, "Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük şehri İstanbul'u vurdu."

#8
Foto - Aljazeera,

Aljazeera, "Türkiye'de yoğun kar yağışı, İstanbul havalimanını trafiğe kapattı."

#9
Foto - Yahoo News,

Yahoo News, "İstanbul havalimanı, Güneydoğu Avrupa'daki kar tahribatının ortasında kaldı."

#10
Foto - DW,

DW, "Kar fırtınası, Yunanistan ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkiledi."

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