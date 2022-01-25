2022-01-25 05:26:27 İstanbul dünya basınında
İstanbul'u adeta felç eden yoğun kar yağışı, dünya basınında da haber oldu.
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İstanbul'u adeta felç eden yoğun kar yağışı, dünya basınında da haber oldu.
İstanbul'un farklı bölgelerinde günlerdir kar yağışı etkili oluyor.
Vatandaşlar trafikte ve yollarda hareket etmekte güçlük çekiyorlar. Birçok bölgede ulaşım durmuş vaziyette.
İstanbul'daki kar dünya basınına yansıdı Bu durum dünya basınının da dikkatini çekmiş durumda.
Çeşitli medya portalları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarının getirdiği zorlukları manşetlerine taşıdı.
The National UAE, yaptığı haberde, "İstanbul'u yoğun kar yağışı vurdu." dedi.
Reuters ise, "İstanbul havalimanın da kar uçuşları durdurdu, yolları kapattı." başlığını kullandı.
Middle East Eye, "Türkiye: İstanbul havalimanı kar yağışı nedeniyle kapatıldı." Middle East Monitor, "Yoğun kar yağışı Türkiye'nin büyük şehri İstanbul'u vurdu."
Aljazeera, "Türkiye'de yoğun kar yağışı, İstanbul havalimanını trafiğe kapattı."
Yahoo News, "İstanbul havalimanı, Güneydoğu Avrupa'daki kar tahribatının ortasında kaldı."
DW, "Kar fırtınası, Yunanistan ve Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkiledi."
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