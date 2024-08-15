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İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

2024-08-15 10:08:19
İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

ABD'nin prestijli üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi'nde Holokost ve soykırım konularında çalışmalar yürüten İsrailli Profesör Omer Bartov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladı. Bartov, Gazze'de aylardır süren askeri operasyonları ve saldırıları sert bir dille eleştirerek, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları tarihi örneklerle karşılaştırdı.

#1
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Prof. Omer Bartov, İsrail'e yaptığı iki haftalık ziyaretin ardından yaptığı analizde, İsrail ordusunun Gazze'deki stratejisini İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nde faaliyet gösteren Alman ordusunun harekât tarzıyla karşılaştırdı.

#2
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Nazi Almanya'sındaki benzer bir duruma dikkat çeken Bartov, "İsrail ordusundaki askerler, siyasi liderlerinin Filistinlileri insanlıktan çıkaran söylemlerini benimseyerek, Gazze'de gerçekleştirdikleri yıkımı haklı göstermeye çalışıyorlar.

#3
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Bu durum, Nazi Almanya'sındaki askerlerin Sovyet topraklarında yaptıkları yıkımları meşrulaştırmak için kullandıkları argümanlarla paralellik taşıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

"YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR" Özellikle İsrail'in Rafah'a yönelik saldırıları sırasında yaşananlara işaret eden Bartov, "İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar sırasında sistematik bir şekilde savaş suçları işlediğini ve bu suçların, uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suçlar kapsamına girdiğini" ifade etti.

#5
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Bartov, bu suçların, "Yalnızca münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini" ve "bunun çok daha büyük bir planın, soykırımın bir parçası olduğunu" söyledi.

#6
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

Bartov, "Gazze'de yaşanan yıkım, masum insanların sistematik olarak hedef alındığı bir kampanyanın sonucudur. Bu kampanya, Filistin halkını topyekûn bir şekilde yok etmeyi amaçlayan bir zihniyetin ürünüdür" dedi.

#7
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

#8
Foto - İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda

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Yorumlar

hasel

Kendi pröfesörler katliamı itiraf ediyor.Ama,iş tersine dönecek.Bekleyelim göreceğiz.
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