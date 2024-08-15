2024-08-15 10:08:19 İsrailli profesör, Tel Aviv yönetimini Gazze'de soykırım yapmakla suçladı: Nazi Almanya’sıyla aynı yolda
ABD'nin prestijli üniversitelerinden biri olan Brown Üniversitesi'nde Holokost ve soykırım konularında çalışmalar yürüten İsrailli Profesör Omer Bartov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladı. Bartov, Gazze'de aylardır süren askeri operasyonları ve saldırıları sert bir dille eleştirerek, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları tarihi örneklerle karşılaştırdı.