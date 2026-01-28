  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev bankalar şok tahminlerini açıkladı! İşte altının yıl sonu ulaşacağı rakam Yapılan açıklamalar dövizi nasıl etkiledi? İşte Dolar ve Euro’da son durum! Teknoloji devinde büyük hata: İşten çıkarma mesajı yanlışlıkla gönderildi SGK listeyi paylaştı: Bu hastalığı olanlar erken emekli olacak! İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz

Ortadoğu'da İsrail'in dümen suyuna giren, bu sebeple Türkiye'den büyük tepki çeken Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kritik bir açıklama geldi.

#1
Foto - İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz

BAE, İran'a karşı askeri harekât için hava sahası ve toprak kullanımına izin vermeyeceklerini duyurdu.

#2
Foto - İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a yönelik olası herhangi bir askeri harekatta hava sahası, toprakları veya kara sularının kullanılmasına izin vermeyeceğini yineledi. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'a karşı düzenlenebilecek herhangi bir askeri harekata lojistik destek verilmeyeceği vurgulandı.

#3
Foto - İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz

Açıklamada, mevcut krizlerin çözümünde en etkili dayanakların diyalog, gerilimin azaltılması, uluslararası hukuka bağlılık ve devletlerin egemenliğine saygı olduğu yönündeki inanç vurgulandı. İran'ın birçok bölgesinde son dönemde patlak veren protestolar, İran ile ABD arasındaki gerilimi artırdı.

#4
Foto - İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'ye ait büyük bir filonun İran'a doğru yola çıktığını söylemiş ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtmişti. Trump'ın İran'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik desteğini açıklamasının ardından ABD bölgede askeri yığınağını artırmaya başladı.

#5
Foto - İsrail’le yakınlığı Türkiye’nin tepkisini çeken BAE’den kritik karar: Buna asla izin vermeyeceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu
Gündem

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri olay oldu

Bir öğretmenin sınıfta Sultan Vahdettin'e yönelik yaygın tarih anlatılarını sorguladığı ve Ayasofya vurgusu yaptığı ders, geniş yankı uyandı..
Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu
Kültür - Sanat

Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu

Sosyal medyada gündem olan 6,5 dakikalık mini belgeselde, Osmanlı İmparatorluğu’nun “Avrupa’nın hasta adamı” değil; hoşgörülü, yenilikçi ve ..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı
Gündem

NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı

Eski Galatasaray yöneticisi, bahis ve şike tutuklusu Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in Levent’teki binasına silahlı saldırı gerçekleştiril..
Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"
Dünya

Trump'tan Küba'ya tehdit. "Çok yakında çökecek"

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın siyasi ve ekonomik bir çöküşün eşiğinde olduğunu savundu. Venezuela desteğinin kesilmesiyle adanın nefess..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23