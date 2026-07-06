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Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu 40 yıllık alın teri yangında küle döndü Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı! Akaryakıta büyük zam geliyor! Depoları doldurun: Bakın ne kadar olacak? FETÖ'nün arkasındaki yeni güç ortaya çıktı Erdoğan Trump’tan FETÖ’cülerin Türkiye’ye iadesini isteyecek Sektörün yönü değişiyor! Otomotiv satış sonrası pazarı 10.2 milyar dolara ulaştı! O gelişme sonrası şalterleri attı! Kemal Kılıçdaroğlu resmen çılgına döndü
Dünya
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Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 buçuk saat süren görüşme yapmıştı. Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecinin başlayıp başlamayacağı tartışma konusuyken, Moskova’dan dünyayı şoke eden bir saldırı geldi. Dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev füze yağmuruna tutuldu. Ölü sayısı başta 7 olarak açıklandı. Son bilgilendirmelere göre ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. İşte detaylar…

#1
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yerel saat 02.45'ten itibaren kente yönelik hava saldırılarının başladığını bildirdi.

#2
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat 02.45'ten beri başkentin hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

#3
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kiev'in Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

#4
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kliçko, Podil semtinde hasar gören bir apartmandan 15 kişinin sağ kurtarıldığını, ilk belirlemelere göre Kiev'de 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

#5
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

#6
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Tkaçenko mesajında, "Rusya sivilleri hedef alan füze saldırılarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

#7
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin Çernigiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü açıklandı.

#8
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılara karşılık, gece Ukrayna'daki askeri ve enerji tesislerine büyük bir hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

#9
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'daki sivil altyapıya yönelik "terör saldırılarına" cevap verildiği bildirildi.

#10
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Rus ordusunun gece saatlerinde karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak büyük bir hava saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu saldırılar, Kiev ve Kiev bölgesindeki askeri sanayi, yakıt ve enerji tesislerini ve Dnipropetrovsk, Poltava, Çerkasi, Çernigiv ve Kiev bölgelerindeki askeri havaalanı altyapısını hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

#11
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

ÖLÜ SAYISI ARTTI

#12
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece saatlerinde kente düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 46'ya yükseldiğini bildirdi.

#13
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kliçko, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın başkente gece saatlerinde düzenlediği saldırının ardından mevcut durumla ilgili bilgi verdi.

#14
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Saldırı sonucu 11 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını belirten Kliçko, "Kentin 4 semtinde hasar ve yıkım meydana geldi." ifadesini kullandı.

#15
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kliçko, arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü, saldırıda en çok Podil semtinin hasar gördüğünü kaydetti.

#16
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, yerel saatle 02.45'ten itibaren başkentin hava saldırısı altında olduğunu duyurmuştu.

#17
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.

#18
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Bölgeden gelen görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

#19
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Havanın aydınlanmasıyla birlikte enkazın korkunç boyutu görenleri şaşırttı.

#20
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

İşte bölgeden görüntüler...

#21
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

İşte bölgeden görüntüler...

#22
Foto - Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

İşte bölgeden görüntüler...

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