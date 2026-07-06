Devlet Başkanı Türkiye'ye gelecekti... Ülkesinin başkenti füze yağmuruna tutuldu! Ölü sayısı artıyor

Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 buçuk saat süren görüşme yapmıştı. Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecinin başlayıp başlamayacağı tartışma konusuyken, Moskova’dan dünyayı şoke eden bir saldırı geldi. Dün gece Ukrayna’nın başkenti Kiev füze yağmuruna tutuldu. Ölü sayısı başta 7 olarak açıklandı. Son bilgilendirmelere göre ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. İşte detaylar…