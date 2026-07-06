Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Transportstyrelsen, iznin iptal edilmesinin yalnızca bu kazadan kaynaklanmadığını vurguladı. Kurumun kararı; sunulan belgelerin, yerinde yapılan incelemelerin, teknik değerlendirmelerin ve kaza raporlarının toplu bir analizi neticesinde alındı. İncelemeler, onay sürecinde özellikle aracın belirli trafik durumlarındaki sürüş davranışı ve güvenlik sürücüsünün müdahale kabiliyetine ilişkin bazı eksiklikler olduğunu ortaya koymuştu. Bu sorunları çözmek amacıyla çeşitli güncellemeler ve düzeltmeler yapılmış olsa da, Mayıs ayında gerçekleşen kaza, daha önce belirlenen risklerin ortadan kalkmadığını gösterdi.