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Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

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Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Türkiye’nin en önemli otomotiv şirketlerinden birisi olan Karsan'ın insansız otobüs projesi ani bir kararla durduruldu. Kararla ilgili detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, İsveç Ulaşım Ajansı (Transportstyrelsen), Vy Buss firmasına verilen yol testi iznini iptal ederek Göteborg'da yürütülen otonom otobüs yolcu taşımacılığı denemesini durdurdu.

#2
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Kurumun bu kararı, daha önce tespit edilen trafik güvenliği risklerinin yeterince giderilmediği sonucuna varan kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesinin ardından geldi. Gelişmeyi, İsveçli uzman yayın organı Bussmagasinet aktardı.

#3
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Türk şirketi Karsan tarafından üretilen sürücüsüz otonom elektrikli otobüs, 25 Mayıs’ta ülkenin ikinci, İskandinavya’nın da 5’inci büyük kenti Göteborg şehir merkezindeki Gustaf Adolfs Torg ile Chalmers arasında geçici olarak kurulan 169 numaralı hatta tarifeli yolcu taşımacılığına başlamıştı. Yaklaşık 2,6 kilometrelik güzergah, gerektiğinde kontrolü devralabilecek bir güvenlik sürücüsü eşliğinde 12 ila 15 dakikada tamamlanıyordu.

#4
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Yolculu seferlere başlamadan önce otobüs, Mart ayının başından beri şehirde yolcusuz test sürüşleri gerçekleştiriyordu. Projenin aslında farklı bir güzergahta yapılması planlanmıştı; ancak o bölgedeki trafik ortamının otonom teknoloji için fazla karmaşık olduğu görülünce, testler Gustaf Adolfs Torg – Chalmers hattına kaydırılmıştı.

#5
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Ancak yolculu operasyonun ilk gününde, hizmetin başlamasından sadece birkaç saat sonra, Aschebergsgatan üzerinde seyreden otobüs bir fren manevrası yaptığı sırada arkasından gelen bir tramvayın güvenli takip mesafesini korumadığı için çarpması sonucu kazaya karıştı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı; fakat otobüs seferden çekilerek olayın koşullarını açığa çıkarmak üzere bir inceleme başlatıldı.

#6
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Transportstyrelsen, iznin iptal edilmesinin yalnızca bu kazadan kaynaklanmadığını vurguladı. Kurumun kararı; sunulan belgelerin, yerinde yapılan incelemelerin, teknik değerlendirmelerin ve kaza raporlarının toplu bir analizi neticesinde alındı. İncelemeler, onay sürecinde özellikle aracın belirli trafik durumlarındaki sürüş davranışı ve güvenlik sürücüsünün müdahale kabiliyetine ilişkin bazı eksiklikler olduğunu ortaya koymuştu. Bu sorunları çözmek amacıyla çeşitli güncellemeler ve düzeltmeler yapılmış olsa da, Mayıs ayında gerçekleşen kaza, daha önce belirlenen risklerin ortadan kalkmadığını gösterdi.

#7
Foto - Türk devi için şok karar: İnsansız proje ani şekilde durduruldu

Projenin geleceği şu an için belirsizliğini koruyor. Bölgesel toplu taşıma kurumu Vasttrafik, mevcut şartlar altında test operasyonlarının devam etmeyeceğini ve projenin kaderine yaz tatili döneminin ardından karar verileceğini bildirdi. Ulaşım organizatörünün mevcut değerlendirmesi, projenin devam etme olasılığının sınırlı olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte yetkililer, birkaç ay süren test programının, otonom araçların toplu taşımadaki uygulamalarına yönelik gelecekteki geliştirmelerde yararlanacakları değerli kazanımlar sağladığını vurguladı.

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