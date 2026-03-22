İsrail’e cehennemi yaşatan özel füze detayı! Demir Kubbe Delik Kubbe’ye döndü

Gece boyunca Dimona'da hava saldırısı sirenlerinin tekrar tekrar çaldığı bildirildi. El Cezire muhabiri Nour Odeh, Dimona'da üç ayrı hasar bölgesinin tespit edildiğini, üç katlı bir binanın tamamen çöktüğünü ve birkaç yangın çıktığını söyledi. El Cezire'nin doğruladığı görgü tanığı görüntülerinde, şehre bir füze isabet ettiği ve ardından büyük bir patlama meydana geldiği görüldü. Dimona sakini Adva, "Birkaç patlama sesi duyuldu. Sirenler çaldı, güvenli odaya girdik, çıktık ve sonra başka bir alarm verildi. Bu birkaç kez oldu. Parçalar akrabalarımızdan birinin evinin yakınına düştü ve oradaki bir yapı çöktü." ifadelerini kullandı.