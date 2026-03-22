İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanı Zaferkendi tüm dünyaya korkunç rakamı duyurdu.

#1
Foto - İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 210 çocuğun hayatını kaybettiğini 1510 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

#2
Foto - İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Zaferkendi, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında birçok çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

#3
Foto - İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

Savaşın ilk saatlerinde 28 Şubat'ta Minab'daki ilkokula saldırıyı hatırlatan Zaferkendi, "Düşman Minab'daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na saldırdı ve eşi benzeri görülmemiş, yürek burkan bir trajedide 168 çocuk şehit oldu. Bugüne kadar bu savaşta yaklaşık 210 çocuk şehit oldu." dedi.

#4
Foto - İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

Zaferkendi, yaralanan çocuklarının sayısının da 1510'u aştığını aktardı.

#5
Foto - İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

İranlı Bakan, savaşın başlangıcından bu yana 300 sağlık ve acil durum merkezinin hasar gördüğünü, 30 ambulansın da saldırıların hedefi olduğunun bilgisini verdi.

#6
Foto - İran Sağlık Bakanlığı duyurdu: ABD-İsrail saldırılarında bugüne kadar 210 çocuk yaşamını yitirdi

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

