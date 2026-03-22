Cem Kaya Giriş Tarihi:

Baba ocağında bayram neşesi! Erdoğan Rize'den seslendi: Hemşehrilerimin bayramı mübarek olsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle baba ocağı Rize’ye giderek hemşerileriyle kucaklaştı.

#1
Güneysu ilçesindeki evinde bayram namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, samimi bir sohbet eşliğinde komşularının bayramını tek tek tebrik etti.

#2
Rize sokaklarında bayram coşkusu yaşanırken, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ilçede büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

#3
GÜNEYSU’DA KOMŞU BULUŞMASI Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bayram olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak soluğu baba ocağında aldı. Güneysu ilçesinde komşularıyla evlerinin önünde ve sokakta sohbet eden Erdoğan, vatandaşların taleplerini dinleyerek bayram sevincine ortak oldu.

#4
Rizeli hemşehrileriyle hasret gideren Erdoğan, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler dağıtarak yüzleri güldürdü.

#5
"BABA OCAĞINDA HUZUR BULUYORUZ" Ziyareti sırasında vatandaşların bayramını kutlayan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Rize'nin kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, baba ocağında komşularıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#6
Güneysu halkı da Cumhurbaşkanı’nı bağrına basarak bayramın ilk gününde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkürlerini iletti.

+90 (553) 313 94 23