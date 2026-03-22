Gören dönüp bir daha bakıyor! Kahramanmaraş’ta “ejderha sırtı” manzarası
Kahramanmaraş’ta sivri ve keskin yapısıyla dikkat çeken kayalıklar, 'ejderha sırtı'na benzetilen görüntüsüyle ilgi görüyor.
Kahramanmaraş’ta sivri ve keskin yapısıyla dikkat çeken kayalıklar, 'ejderha sırtı'na benzetilen görüntüsüyle ilgi görüyor.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Hasancıklı Mahallesi’nde yer alan kayalık bölge, görünümüyle dikkat çekiyor.
Kayalık bölge eğik, keskin ve sarp görünümünün yanı sıra ejderha sırtına benzetiliyor. Bölgedeki kayalıkların sert ve killi yapısı dikkat çekiyor.
Fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olduğu da öğrenilen bölge dron ile görüntülendi.
Mahalle sakinlerinden Ali Kaya, "Ben doğdum doğalı burası bu şekilde. Babamızdan dedemizden duyduklarımız da var onlar da böyle diyorlardı. Bu bölgede çakıl kum gibi farklı maddeler de çıkıyor hem sert hem yumuşak gibi" dedi.
