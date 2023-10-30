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İsrail’den Filistin’e saldırısı sonrası gündem olduğu Armageddon nedir? ABD Başkanı Biden'den şok eden sözler

2023-10-30 21:47:36
İsrail’den Filistin’e saldırısı sonrası gündem olduğu Armageddon nedir? ABD Başkanı Biden'den şok eden sözler

İsrail'in Filistin'e saldırmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'in Armageddon başlar sözleri gündem oldu. Peki büyük kıyamet anlamına gelen Armageddon nedir?

#1
Foto - İsrail’den Filistin’e saldırısı sonrası gündem olduğu Armageddon nedir? ABD Başkanı Biden'den şok eden sözler

İsrail'in Filistin'e saldırmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın "Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık" sözleri gündem oldu. İslamiyet'te Melhame-i Kübra olarak bilinen ve Türkçeye Büyük Kıyamet olarak geçen Armageddon kavramı nedir?

#2
Foto - İsrail’den Filistin’e saldırısı sonrası gündem olduğu Armageddon nedir? ABD Başkanı Biden'den şok eden sözler

Filistin Direniş Örgütleri'nin 7 Ekim'de İsrail işgaline karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatmasının ardından, İsrail güçleri Gazze'ye saldırdı. Asker sivil ayrımının gözetilmediği saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı.

#3
Foto - İsrail’den Filistin’e saldırısı sonrası gündem olduğu Armageddon nedir? ABD Başkanı Biden'den şok eden sözler

Yaşanan çatışmalarla birlikte ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Putin'e verdiği yanıtta, "Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum." dedi.

#4
Foto - İsrail’den Filistin’e saldırısı sonrası gündem olduğu Armageddon nedir? ABD Başkanı Biden'den şok eden sözler

Kitab-ı Mukaddes'te Vahiy bölümünde Melhame-i Kübra'dan yani Armageddon'dan şöyle bahsedilir: "Altıncı melek tasını büyük Fırat Irmağı'na boşalttı. Gündoğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar Üç kötü ruh, kralları İbranice Armageddon denilen yere topladılar. Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses, “Tamam!” dedi. O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki, yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Büyük kent üçe bölündü. Ulusların kentleri yerle bir oldu. Tanrı büyük Babil'i anımsadı, ona ateşli gazabının şarabını içeren kâseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık bir talant (Yaklaşık 20,4 kg) ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki, insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler" İSLAM'DA ARMAGEDDON: MELHAME-İ KÜBRA İslam'da Melhame-i Kübra olarak bilinen savaş ile Hristiyanlık ve Musevilikte Armageddon olarak bilinen savaş terminolojide aynı şeyi ifade etmektedir. Aralarındaki temel fark beklenen bu savaşın genel içeriği ile ilgili üç farklı dinin yaklaşımıdır. İslam'da bu savaşın Hatay ilinde bulunan Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo dağının eteklerinde olacağına inanılmaktadır. "Megiddo dağının etekleri"nden Amik ovasının kastedilip kastedilmediği ise net değildir. İslam inancında bu savaşın Mehdi'nin ilk zuhurunun olacağına ve Mesih'in bu savaşta yer almayacağına inanılırken; Hristiyanlık ve Musevilikte savaşın Mesih'in önderliğinde yapılacağına inanılmaktadır

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