İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinin tahliyesini amaçlayan boşaltma emrinin arkasında sadece sivil kayıpları engelleme isteğinin olmayabileceği değerlendiriliyor. Gazze Şeridi’ne dair ‘yeni planın’ aslında Hamas’ın 7 Ekim saldırısının öncesine dayandığı belirtilirken İsrail hükümetinin gerçek hedefinin, Gazze Şeridi’ni kuzey-güney hattında ikiye bölmek olduğu, Filistinlileri güneye çekerek, Hamas ve İslami Cihad Örgütü’nün yoğun olarak varlık gösterdiği Gazze Şeridi’nin kuzeyinde tam kontrol sağlamak istediği belirtiliyor. Zira Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e daha kolay saldırmak ve roket menzilini kısa tutmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyinde konuşlandığı biliniyor. Ayrıca Gazze Şeridi’nin altındaki tünellerin çoğunun da kuzey bölgesinde olduğu tahmin ediliyor.