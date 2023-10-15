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İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

2023-10-15 07:41:16
İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyinin tahliye edilmesini istedi. Peki bu tahliyenin amacı ne? İsrail bir kara harekatı düzenleyecek mi?

#1
Foto - İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinin tahliyesini amaçlayan boşaltma emrinin arkasında sadece sivil kayıpları engelleme isteğinin olmayabileceği değerlendiriliyor. Gazze Şeridi’ne dair ‘yeni planın’ aslında Hamas’ın 7 Ekim saldırısının öncesine dayandığı belirtilirken İsrail hükümetinin gerçek hedefinin, Gazze Şeridi’ni kuzey-güney hattında ikiye bölmek olduğu, Filistinlileri güneye çekerek, Hamas ve İslami Cihad Örgütü’nün yoğun olarak varlık gösterdiği Gazze Şeridi’nin kuzeyinde tam kontrol sağlamak istediği belirtiliyor. Zira Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’e daha kolay saldırmak ve roket menzilini kısa tutmak amacıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyinde konuşlandığı biliniyor. Ayrıca Gazze Şeridi’nin altındaki tünellerin çoğunun da kuzey bölgesinde olduğu tahmin ediliyor.

#2
Foto - İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

MISIR’A BASKIYI ARTTIRMAK İsrail’in bir diğer amacının Filistinlileri güneye iterek onları Mısır’a doğru sıkıştırmak ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Kahire yönetimi üzerindeki baskıyı arttırmak olduğu ifade ediliyor. Güneyde büyük mülteci kampları kurmayı planlayan İsrail hükümetinin, daha sonra Mısır’ın buradaki Filistinlileri, -daha önce Ürdün’ün yaptığı gibi- mülteci olarak kabul etmesini sağlamaya çalışacağına inanılıyor.

#3
Foto - İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

MASADA ELİNİ GÜÇLENDİRMEK İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde tam kontrol sağlaması, aynı zamanda, şu an rafa kalkmış gibi görünen Suudi Arabistan’la normalleşme görüşmeleri başta olmak üzere Filistin meselesinin çözümüne dair gerçekleştirilecek olası müzakerelerde elindeki pazarlık kozunun artması anlamına geliyor.

#4
Foto - İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

YERLEŞİMCİLERİ İKNA ETMEK İsrail’in Gazze sınırına yakın, Aşkelon ve Sderot gibi şehirlerinde yaşayan kişilerin, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrası evlerini terk ettiği belirtiliyor. İsrail hükümetinin Gazze’nin kuzeyi için verdiği tahliye kararının arkasında, bu bölgede güvenliği sağlayarak yerleşimcilerin endişelerini gidermek, dönüşlerini sağlamak olduğu da değerlendiriliyor.

#5
Foto - İsrail tahliye ile neyi amaçlıyor

Bilgi notu: Gazze Şeridi’nde bulunan Gazze kentinde 750 bin, kuzeydeki yerleşim birimlerinde 440 bin, Deir el Balah’ta 320 bin, Han Yunus’ta 430 bin ve Mısır sınırındaki Refah kentinde de 275 bin Filistinli yaşıyor.

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